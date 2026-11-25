Felicitas Alvite pidió absolución en el juicio por la muerte de Walter Armand. La Fiscalía pidió 10 años y el fallo se conocerá el 21 de diciembre en La Plata.

Felicitas Alvite ofreció su descargo final este miércoles durante el juicio penal por la muerte del motociclista Walter Armand, cuestionando el alcance mediático del caso mientras el tribunal se prepara para dictar sentencia. La acusada, quien condujo el vehículo que colisionó con la moto de la víctima, se dirigió directamente a los jueces para solicitar su absolución y recalcar que su actuación no respondió a una conducta dolosa.

El descargo de Alvite ante la exposición mediática

La joven se mostró visiblemente afectada durante sus últimas declaraciones, rompiendo en llanto al narrar cómo la cobertura pública afectó su vida diaria y la de sus seres queridos. Alvite afirmó sentir mucho nerviosismo debido al acoso que sufrió, lo que obligó a su familia a abandonar su hogar habitual para protegerse.

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La acusada detalló que su madre tuvo que cerrar su negocio y que sus hermanos suspendieron sus estudios universitarios como consecuencia directa de la presión social. Sostuvo que la exposición masiva del caso creó un personaje público que no corresponde con su realidad, un fenómeno que calificó de artificial y dañino para su entorno familiar.

Peticiones penales y calificación del delito

Durante su intervención, Felicitas Alvite ratificó que no existió una intencionalidad de atropellar a Walter Armand y negó cualquier maniobra premeditada. Su defensa argumentó que los hechos deben calificarse como homicidio culposo, solicitando una pena inferior a tres años de prisión para su representada.

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En contraste, la Fiscalía general exigió una condena de diez años de prisión, argumentando que existió dolo eventual. La defensa de Alvite pidió específicamente tres años de prisión con ejecución condicional y seis años de inhabilitación para conducir, aunque también plantearon la posibilidad de una absolución total de los cargos.

Contexto del accidente y calificación legal

El siniestro fatal ocurrió en la madrugada del 12 de abril de 2024, en la intersección de las calles 13 y 532, en la ciudad de La Plata. Las investigaciones determinaron que la conductora había recorrido casi tres kilómetros y atravesado seis semáforos en rojo antes del impacto fatal contra la motocicleta de Walter Armand.

Este recorrido previo a la colisión es fundamental para que el tribunal oral resuelva si corresponde imputar la figura de homicidio simple con dolo eventual o una modalidad menos grave. Los jueces deberán analizar la conducta previa al accidente para determinar la responsabilidad penal exacta de las jóvenes involucradas.

Arrepentimiento y fecha del veredicto

Alvite también dirigió un mensaje de disculpa a la familia de Walter Armand, expresando su profundo arrepentimiento por la tragedia ocurrida. Reconoció que le hubiera gustado acercarse más a los familiares de la víctima, aunque admitió no saber cómo actuar frente a ese dolor ajeno en el momento de los hechos.

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Con estas declaraciones, el tribunal dio por finalizado el debate oral del proceso judicial. Los magistrados establecieron que el veredicto se conocerá el 21 de diciembre a las 13:00 horas, momento en el que se resolverá definitivamente sobre la condena y la inhabilitación para conducir que enfrenta la acusada.