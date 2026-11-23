El juicio por crímenes de lesa humanidad en Río Cuarto avanza con el testimonio de dos ex presos políticos este martes. Conoce los detalles de la causa Di Santo.

Este martes, la Cámara Federal de Río Cuarto reanuda las vistas orales del juicio número 20 por delitos de lesa humanidad, conocido como causa Di Santo. En esta nueva jornada processual, el tribunal recibirá las declaraciones de dos testigos claves de gran importancia histórica: los ex presos políticos Juan Alfredo Marchioni y Rubén Padula.

Desarrollo de las audiencias este martes

El testimonio de Marchioni y Padula constituye un hito central en la reconstrucción de los hechos criminosos ocurridos entre 1975 y 1978. Estas declaraciones permiten al tribunal acceder a relatos directos sobre la operatividad del aparato represivo en la región cordobesa. La audiencia se inscribe dentro de un proceso judicial que abarca más de siete décadas de búsqueda de justicia por parte de la comunidad.

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El desarrollo de estas vistas sigue una modalidad mixta que combina la presencia física de los declarantes con enlaces virtuales. Esta estructura busca facilitar la participación de testigos y garantizar la seguridad durante el transcurso del debate. La duración estimada del proceso judicial se extiende a lo largo de varios meses, con audiencias programadas hasta junio del año próximo.

La estructura de la causa y los imputados

La causa Di Santo enfrenta a 21 imputados, entre exmilitares del Ejército Argentino y expolicías provinciales. Los acusados incluyen a personal jerárquico, agentes operativos y miembros del Personal Civil de Inteligencia vinculados principalmente a la Policía de la Provincia de Córdoba y al Departamento de Informaciones D2. Entre los principales procesados figuren Daniel Di Santo, Roberto Ernesto González Fossat y Juan Carlos Nieto.

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Seis de estos imputados, que operaron específicamente en la ciudad de Río Cuarto y su zona de influencia, se encuentran siendo juzgados por primera vez en esta instancia. Además de Daniel Di Santo y Juan Carlos Nieto, son procesados Rubén Roque Principi, Carlos Jesús Regueira y Miguel Ángel Salinas. Roberto Ernesto González Fossat, perteneciente a la Policía Federal Argentina, completa el listado de responsables directos de las acciones represivas en la región.

Víctimas y crímenes especificados por la fiscalía

Los delitos bajo juzgamiento son de extrema gravedad e incluyen privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados, homicidios y delitos sexuales. La Municipalidad de Río Cuarto actúa como querellante en el caso, reafirmando su compromiso con la justicia. El Tribunal está presidido por la jueza Carolina Prado, quien integra el panel junto a Julián Falcucci y María Noel Costa.

Las víctimas identificadas en las investigaciones son más de 70 personas, entre docentes, no docentes y estudiantes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Casos emblemáticos dentro de esta causa incluyen a Gabriel Braunstein Maiden, Ernesto Silber y Elsa Gladys Comba. La justicia también investiga el fallecimiento de Alberto Pinto, profesor de la UNRC, quien murió en la Cárcel de La Plata tras sufrir torturas en la UR9 de Río Cuarto y traslados sin atención médica por su epilepsia.

Testimonios clave para la reconstrucción histórica

La declaración de alrededor de un centenar de testigos será fundamental para determinar las responsabilidades penales de cada imputado. El abogado querellante Daniel Olartecoechea ha señalado que cada audiencia aporta elementos probatorios cruciales para la verdad histórica. Estos relatos buscan no solo sentenciar a los responsables, sino mantener viva la memoria sobre el terrorismo de Estado en la región.

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El avance de estas declaraciones permite vincular a los acusados con los centros clandestinos de detención y las rutas de traslado de reos. La prueba testifical es indispensable para comprender la cadena de mando y la ejecución de los crímenes en el sur de Córdoba. Este juicio representa una instancia fundamental para la reparación simbólica y material de las víctimas y sus familiares.