Juicio contra Felipe Pettinato: Fiscal y Querella Piden Condena; Defensa Presentará Argumentos Finales

En la etapa final del juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, la fiscalía y la querella solicitaron condenas para Felipe Pettinato. La defensa presentará sus argumentos finales. El veredicto podría ser anunciado en breve.

En la fase final del juicio contra Felipe Pettinato , acusado por la trágica muerte del neurólogo Melchor Rodrigo , la fiscalía y la querella ya han presentado sus solicitudes de condena, y mañana será el momento de la defensa para presentar sus argumentos. Hasta el momento, el imputado Pettinato no ha hecho declaraciones durante el juicio ni ha respondido a preguntas, y su defensa tampoco ha presentado objeciones significativas durante las audiencias.

La incertidumbre persiste en cuanto a la fecha del veredicto, que podría ser anunciado mañana mismo, o bien, el tribunal podría establecer una nueva fecha, según lo determinen los jueces. El pasado lunes, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, el fiscal Fernando Klappenbach solicitó que Pettinato sea sentenciado a 4 años y 7 meses de prisión, imputado por el delito de incendio culposo seguido de muerte, en concurso real con la condena previa por abuso sexual que ya posee. Esta solicitud de condena refleja la gravedad de los hechos, aunque la defensa intentará argumentar a favor de su cliente y presentar sus alegatos. La dinámica del juicio ha estado marcada por la atención mediática y el interés público en este caso que ha conmocionado a la sociedad. La defensa legal de Pettinato tendrá la oportunidad de presentar sus argumentos finales y tratar de convencer al tribunal de la inocencia de su cliente o, en su defecto, de la menor culpabilidad posible. \Por su parte, la querella, en representación de la familia de la víctima, ha solicitado una condena mucho más severa para Pettinato, pidiendo 15 años de prisión por el delito de estrago doloso seguido de muerte. Si el imputado es declarado culpable bajo esta figura, la pena podría ascender hasta los 20 años de prisión, reflejando la gravedad del delito y el impacto devastador de la pérdida de vidas. El último alegato estuvo a cargo del fiscal Fernando Klappenbach, en representación del Ministerio Público, quien expuso las evidencias y argumentos resultantes de diversas audiencias donde se presentaron pruebas cruciales. Estas pruebas incluyeron testimonios de peritos, bomberos que acudieron al lugar del siniestro, vecinos del edificio donde ocurrió el incendio y familiares de la víctima, quienes ofrecieron sus testimonios y detalles sobre los hechos. El juicio, que se ha desarrollado desde febrero de manera virtual, busca esclarecer las circunstancias del incendio que tuvo lugar el 16 de mayo de 2022 en un departamento de la calle Aguilar, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, donde lamentablemente perdió la vida el neurólogo Melchor Rodrigo. Las pruebas presentadas durante el juicio han sido fundamentales para reconstruir los hechos y determinar las responsabilidades de cada involucrado. \Tras la presentación de los argumentos de la defensa, el tribunal, compuesto por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, cerrará la fase final del debate. Una vez completados los alegatos de todas las partes, el tribunal estará en condiciones de dictar el veredicto, lo que marcará un hito crucial en este caso que ha capturado la atención de la opinión pública. La decisión del tribunal, que podrá ser de culpabilidad o inocencia, se basará en el análisis exhaustivo de todas las pruebas presentadas y los argumentos expuestos por las partes. La expectativa es alta, ya que el veredicto determinará el futuro de Felipe Pettinato y la justicia en este caso. El proceso ha sido largo y ha involucrado una gran cantidad de testimonios y pruebas, y el veredicto final será un momento de gran trascendencia para todos los involucrados. El veredicto podría dictarse en breve, pero existe la posibilidad de que los jueces necesiten más tiempo para deliberar y determinar la pena justa que deberá pagar el acusado. La incertidumbre y la espera son elementos centrales en la etapa final del juicio contra Felipe Pettinato, un caso que ha generado gran expectación





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