Juicio a Pity Álvarez: El músico no declaró por su estado de salud mental

Pity Álvarez no pudo declarar en el juicio por homicidio debido a su internación y disputas legales sobre su aptitud psíquica ante el Tribunal Oral N.º 29.

El músico Cristian Álvarez Congiu, conocido profesionalmente como Pity Álvarez, no pudo prestar declaración oral este miércoles en el marco del juicio por homicidio correspondiente a los hechos ocurridos en julio de 2018. A pesar de haber llegado a las 11.10 horas al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, veinte minutos antes de la cita oficial, el cantante permaneció sentado en un banco exterior y fue trasladado posteriormente a un sector privado donde recibió evaluación médica. La audiencia programada para las 11.30 horas finalmente se desarrolló sin la presencia física del acusado.

Interrupción por salud mental y disputas legales

La continuidad del proceso judicial había quedado suspendida temporalmente debido a una descompensación grave sufrida por Pity Álvarez a fines de septiembre pasado. Este incidente derivó en su internación en el centro de salud mental Solar Colonial, ubicado en Castelar. Durante este periodo de aislamiento y tratamiento, el Cuerpo Médico Forense intervino y emitió un dictamen a comienzos de octubre, concluyendo que el músico estaba en condiciones psicológicas y físicas adecuadas para afrontar el debate oral. Sin embargo, la defensa legal rechazó categóricamente dicha evaluación.

Also read Juicio por muerte de Walter Armand en La Plata: Milton pide justicia

Los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro sostienen que aún no se ha determinado formalmente si Pity Álvarez posee la aptitud psíquica necesaria para comprender el desarrollo del proceso judicial y ejercer su derecho a la defensa de manera efectiva. Los letrados insistieron en que su objetivo no es impedir el juzgamiento del artista, sino garantizar que se establezca previamente su capacidad procesal. Esta discusión sobre la competencia mental del acusado ha sido un eje central en las últimas audiencias, incluida aquella realizada la semana anterior, donde el cantante participó de forma remota desde una clínica.

Evaluaciones médicas y recursos ante el Tribunal Superior

En el contexto de estas evaluaciones, profesionales médicos han aportado detalles críticos sobre el estado del músico. El médico psiquiatra Carlos De Marco advirtió durante las sesiones previas que el consumo abusivo de cocaína puede provocar necrosis en el lóbulo frontal. Asimismo, señaló que bajo los efectos de dichas sustancias, una persona puede experimentar miedo, ansiedad o una sensación distorsionada de persecución, interpretando situaciones inocuas como amenazantes. También se mencionó que el cerebro del acusado presenta características descritas como primitivas.

Advertisement

Paralelamente al debate oral, la defensa de Pity Álvarez mantiene tres recursos de queja presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estas acciones legales se unificaron después de que Casación rechazara los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad impulsados inicialmente por los abogados. Actualmente, estas presentaciones aguardan resolución tras la intervención del fiscal general de la Ciudad para emitir su dictamen. Uno de los principales ejes de impugnación sigue siendo la falta de definición formal sobre la aptitud médica y psíquica del acusado para iniciar el juicio.

Próximos pasos y cronograma judicial

La defensa anticipó que evaluará solicitar la incorporación de otros tres o cuatro testigos adicionales a la causa. Además, se prevé la declaración del perito de parte Ezequiel Norberto Mercurio y de César, conocido popularmente como el cura rockero, quien mantiene una relación de amistad con el músico desde su detención inicial. Quienes acompañan al cantante informaron que Pity está nervioso y que la movilización hasta los tribunales alteró el mes de internación donde lo están cuidando y alimentando adecuadamente.

El juicio oral comenzó oficialmente el 10 de agosto y hasta el momento ya han declarado treinta y seis testigos. Por el momento, el tribunal no ha fijado una fecha concreta para la instancia de alegatos. Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro deberán establecer el cronograma de esa etapa final, en la cual la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones antes de que se emita el veredicto definitivo.