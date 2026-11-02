Juicio a Alfonso Mosquera: comienza proceso por violencia de género en Córdoba

El exministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, inicia su juicio por violencia de género. Conoce las fechas, cargos y el contexto del proceso judicial que enfrenta.

El proceso judicial contra el exministro de Seguridad de Córdoba, Alfonso Mosquera, ha iniciado oficialmente este martes 3 de noviembre. El exfuncionario se encuentra en la Cámara 9ª del Crime n de esta ciudad para responder a nueve cargos de violencia de género, todos ellos ocurridos entre diciembre de 2021 y octubre de 2023. La acusación proviene de una expolicía que mantuvo una relación sentimental con Mosquera y quien ha decidido preserva su identidad para evitar cualquier tipo de revictimización pública.

Detalles del Juicio y Fechas Clave

Las audiencias del juicio oral están programadas para los días 3, 4, 5, 11, 12 y 13 de noviembre. El tribunal responsable de evaluar la inocencia o culpabilidad de Mosquera es el de la Cámara en lo Criminal y Correccional de 9ª Nominación. Entre sus vocales se encuentra Gustavo Rodríguez Fernández, quien junto con sus colegas dirigirá las sesiones. La acusación formal estará a cargo de la fiscal de Cámara subrogante Laura Battistelli, quien llevará la voz de la querella.

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Por su parte, la defensa técnica de la denunciante corresponde a la defensora pública de víctimas Ana Inés Pagliano. El exministro cuenta con el patrocinio legal de los abogados Miguel Ortiz Pellegrini y Eduardo Santiago Caeiro, quienes han cuestionado previamente la elevación de la causa a debate oral. La defensa sostiene que existen irregularidades procesales, aunque estas objeciones han sido rechazadas por las instancias superiores hasta la fecha.

Contexto de Poder y Dinámica de la Relación

Uno de los ejes centrales de la acusación es la marcada asimetría de poder que existía entre las partes durante la relación. Mosquera ocupaba el cargo de ministro de Seguridad, bajo cuya órbita directa operaba la Policía provincial, de la cual la denunciante era funcionaria. Este contexto institucional se suma al vínculo de pareja, creando una dinámica descrita por la acusadora como inicial mente positiva que derivó en un entorno de violencia.

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Según los relatos públicos realizados anteriormente por la mujer, la relación se transformó progresivamente en un vínculo marcado por agresiones y amenazas constantes. La denunciante señaló que intentó poner fin a la relación en varias ocasiones, lo que supuestamente escaló la situación. Estas acciones denunciadas habrían tenido consecuencias graves e inmediatas sobre la salud física y mental de la víctima, quien fue la única testiga presencial de los hechos ocurridos en diversos domicilios de la ciudad de Córdoba.

La investigación penal preparatoria fue liderada por el fiscal de Violencia Familiar y de Género de segundo turno, Gerardo Reyes. En septiembre de 2024, Reyes solicitó formalmente la elevación de la causa a juicio. El juez de Control, Sebastián García Amuchástegui, confirmó dicha decisión a pesar de las recurrentes solicitudes de la defensa para cuestionar los fundamentos de la acusación. Esta resolución judicial fue crucial para permitir que el caso avancara hacia la etapa oral y pública.

Resolución de la Cámara y Consecuencias Legales

El 17 de agosto de 2025, la Cámara de Acusación emitió una resolución que rechazó definitivamente los planteos defensivos restantes, dejando firme el envío de la causa a juicio. Esta decisión judicial consolidó los cargos contra Mosquera y estableció un precedente importante sobre la procedencia de la investigación. Además, la resolución identificó que uno de los hechos denunciados habría ocurrido en Portugal, lo que implica que las autoridades judiciales de ese país podrían iniciar investigaciones paralelas o coordinadas.

El proceso por violencia de género no es el único ámbito legal que enfrenta el exministro. Mosquera también debe afrontar un juicio derivado del crimen de Valentino Blas Correas, un adolescente asesinado por policías en agosto de 2020. En esa causa, conocida como Blas Correas 4, Mosquera está acusado de presunto ofrecimiento de dádivas. Este segundo expediente ya fue elevado a juicio junto con otros nueve imputados y está destinado a ser resuelto por la Cámara 10ª del Crimen, separando así las responsabilidades penales en distintas jurisdicciones dentro del mismo sistema de justicia cordobés.