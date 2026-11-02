Jugadores de la Selección Argentina cuestionan arbitraje y gestión de Claudio Tapia

Los campeones del mundo con Claudio Tapia expresan desconfianza por fallos arbitrarios en Superclásico y otros partidos, criticando la gestión de la AFA.

La simpatía que Claudio Tapia intentó cultivar con su imagen durante el Mundial de Qatar se desvanece rápidamente en el fútbol argentino. Los mismos jugadores que formaban parte de la selección campeona del mundo ahora expresan su desconfianza hacia el torneo que dirige el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA). Tras la controversia del Superclásico, los cuestionamientos a la gestión de Tapia se intensifican en medio de una crisis de credibilidad marcada por escándalos arbitrales.

Desafecto entre excampeones y dirigencia

La distancia entre los futbolistas y el presidente de la AFA se hizo evidente incluso antes de la última derrota. Durante la final del Apertura, Gonzalo Montiel evitó estrechar la mano de Tapia mientras este saludaba a Juan Fernando Quintero. Aunque Montiel no explicó el gesto, el contexto era hostil debido a las decisiones del árbitro Yael Falcón Pérez, quien sancionó un penal por mano de Lautaro Rivero que permitió el empate de Belgrano y no mostró una posible segunda amarilla a Lucas Passerini.

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Tras el Mundial, el vínculo con Tapia no volvió a ser el mismo. Después de la derrota en La Bombonera, el lateral declaró que no era normal lo sucedido y pidió no normalizar estos errores. Montiel expresó su bronca e impotencia, comparando su expulsión con la amarilla recibida por Lautaro Blanco y reclamando una segunda amonestación para Leandro Paredes por una falta sobre Tomás Galván, cuestionando la falta de fundamentos en las decisiones.

Críticas duras a la gestión del fútbol argentino

Nicolás Otamendi, exsubcapitán de la selección, fue más contundente en sus declaraciones. El defensor afirmó que el árbitro perdió el control y no midió con la misma vara en ambas instancias. Más allá del partido específico, Otamendi apuntó a la gestión general, señalando que el fútbol argentino no recibe el prestigio que merece debido a la cantidad de jugadores de jerarquía que posee y criticando la sensación de que los equipos de la AFA no pueden competir en igualdad de condiciones.

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Ángel Correa, habitualmente medido en sus declaraciones, también mostró su descontento tras la victoria 2-0 contra Racing. El jugador protestó por la anulación de un gol por interferencia de Montiel, decisión tomada por el VAR a cargo de Felipe Viola. Correa señaló que parecía mucha casualidad que siempre se requiriera ir al VAR contra su equipo y que siempre hubiera que hacer un gol más para validar la victoria.

Conflictos institucionales y fallos controvertidos

Los conflictos no se limitan a los errores deportivos. Marcos Acuña tuvo un cruce con Tapia en agosto cuando el presidente de la AFA omitió el homenaje a River Plate entre las imágenes de los clubes que reconocían a la selección. El defensor compartió una foto con banderas celestes y blancas en apoyo a Lionel Messi, un gesto claro de distancia política y personal.

En contraste, Leandro Paredes, cercano a Tapia, intentó marcar la cancha antes del clásico de abril. Paredes afirmó no creer en la mala intención de los árbitros y reconoció que podían equivocarse, manteniendo su relación con la AFA. Sin embargo, esta postura no aplaca el malestar generalizado entre los futbolistas, que sienten que el sistema de premios y castigos excede lo deportivo.

Efectos en el resto del país y próximo torneo

La frustración también llegó a Córdoba, donde Belgrano empató 2-2 contra Barracas. El estadio estalló contra Tapia tras ver cómo su equipo, que ganaba 2-1, perdía la ventaja en el descuento. Lucas Passerini denunció que el resultado fue un robo y que la impotencia compartida por el fútbol argentino era evidente, especialmente tras el cabezazo de Nicolás Demartini en el último momento.

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Estos sucesos reflejan un hartazgo generalizado que amenaza la imagen de la próxima temporada. Los jugadores de jerarquía internacional, que representan la principal carta de presentación del fútbol local, están perdiendo la confianza en la autoridad que los dirige. La gestión de Claudio Tapia enfrenta ahora el desafío de recuperar la credibilidad ante una crítica unificada de los protagonistas del deporte nacional.