Jugador de Gimnasia de Jujuy Detenido por Amenaza de Bomba en Vuelo

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, fue arrestado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras una falsa amenaza de bomba en un vuelo. El incidente provocó la activación de protocolos de seguridad y la suspensión temporal de las operaciones en el aeropuerto.

Emiliano Endrizzi fue detenido por la Policía de Seguridad Aeroportuaria ( PSA ) tras protagonizar un incidente en el Aeropuerto Internacional de Jujuy. El organismo a cargo de Carlos Tonelli Banfi, a través de sus redes sociales, detalló el procedimiento llevado a cabo después de que el jugador afirmara tener una bomba en su equipaje.

Este incidente activó inmediatamente el protocolo de seguridad aeroportuaria, resultando en la reducción y posterior retiro del jugador del avión esposado, mientras los pasajeros expresaban su descontento. La PSA emitió un comunicado enfático recordando que las amenazas de bomba son consideradas un delito grave, no una broma.\El operativo se inició al mediodía, en un vuelo de Flybondi con destino al Aeroparque Jorge Newbery. Ante la alerta del personal de la aerolínea, se activó el Plan de Contingencia para salvaguardar la integridad de las personas. Esto implicó la suspensión temporal de las operaciones en la terminal aérea, el traslado de la aeronave a una posición remota y la convocatoria de bomberos y especialistas en explosivos de la Policía de la Provincia para implementar los protocolos de seguridad pertinentes. Tras la detención del sospechoso, se procedió a la evacuación de los pasajeros y a la inspección exhaustiva de sus equipajes. El Grupo Especial de Control de Explosivos y Armas Especiales (GEDEX) de la PSA inspeccionó minuciosamente cada rincón del avión para descartar cualquier peligro, confirmando finalmente que la amenaza era falsa. Una vez verificada la situación, el aeropuerto reanudó sus actividades con normalidad. El jugador quedó detenido a disposición de las autoridades competentes, mientras que la PSA reiteró su compromiso con la seguridad aeroportuaria, subrayando la importancia de la colaboración ciudadana en su construcción.\El incidente tuvo repercusiones significativas para el club Gimnasia de Jujuy, al cual pertenece Emiliano Endrizzi. El jugador no pudo viajar con la delegación del equipo hacia Capital Federal ni participar en el partido contra Agropecuario en Carlos Casares. Walter Morales, presidente del club, habló con Radio La Red y señaló que la dirigencia ya está trabajando para analizar las medidas a tomar. Morales enfatizó que el club no es responsable de las acciones individuales del jugador, pero que se tomarán las medidas adecuadas. Ante la pregunta sobre la posible rescisión del contrato del futbolista, el presidente no dio una respuesta directa, dejando abierta la posibilidad de que se tomen decisiones drásticas. El incidente generó un gran revuelo, evidenciando la importancia de mantener la seguridad en los vuelos y la gravedad de las amenazas, incluso cuando resultan ser falsas. El caso de Endrizzi sirve como un recordatorio de las consecuencias legales y deportivas que pueden derivarse de este tipo de acciones irresponsables. La seguridad en el transporte aéreo es un tema primordial que involucra a todos, desde las autoridades hasta los pasajeros, y este incidente pone de manifiesto la necesidad de mantener altos estándares de seguridad y protocolos efectivos





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