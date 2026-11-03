Jueza rechaza prisión domiciliaria para De Vincentis por alertar a Kovalivker

Sandra Arroyo Salgado elevó el caso de Claudio Ariel De Vincentis a tribunales orales federales al considerar que advirtió a Jonathan Kovalivker sobre allanamientos constituye encubrimiento agravado.

La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba presentada por Claudio Ariel De Vincentis, el jefe de seguridad del complejo Nordelta. Esta decisión judicial eleva significativamente la gravedad de las acusaciones contra el comisario retirado, quien fue acusado de advertir a Jonathan Kovalivker sobre una operación policial inminente.

Rechazo a la probation y agravamiento del delito

La magistrada determinó que el proceder de De Vincentis superó con creces un simple entorpecimiento de un procedimiento judicial, clasificándolo como un encubrimiento doblemente agravado. Esta nueva calificación se fundamenta en la gravedad del delito precedente y en la condición de De Vincentis como funcionario público, lo cual excluye automáticamente la posibilidad de una prisión domiciliaria según el Código Penal. Anteriormente, el imputado estaba procesado por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple, delitos que hubieran permitido un juicio correccional ante un solo juez con una pena máxima de tres años, sin riesgo de encarcelamiento efectivo.

Also read Sandra Ortega inaugurará Na Praia, un resort de lujo en Portugal con tarifas de hasta 10.800 euros por noche

Traslado a tribunales orales federales

Como consecuencia de esta nueva interpretación legal, Arroyo Salgado ordenó remitir la causa a los tribunales orales federales de San Martín. En este nuevo escenario judicial, De Vincentis enfrentará un juicio colegiado que conlleva un riesgo real de pena de hasta seis años de prisión efectiva. Esta cambio de jurisdicción marca un giro decisivo en el horizonte judicial del acusado, transformando un proceso que podía resolverse sin cárcel en uno que podría terminar con una condena de privación de libertad significativa.

Argumentos sobre la condición de funcionario público

Sandra Arroyo Salgado basó su fallo en que, según la ley orgánica de la Policía Federal, el retiro no extingue el estado policial de un agente, el cual solo se pierde con la baja definitiva. La normativa establece que los retirados deben concurrir al mantenimiento del orden público, la seguridad y la prevención y represión del delito. Por tanto, la jueza afirmó que no existen dudas de que la conducta reprochable fue desplegada por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, ignorando los argumentos de su defensa que sostenían que actuaba como un particular en licencia.

Advertisement

Detalles de la intervención en Nordelta

Los hechos críticos ocurrieron entre la noche del 21 y la mañana del 22 de agosto de 2025, cuando el juez federal Sebastián Casanello ordenó allanamientos y requisas sobre Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker en el barrio La Isla de Nordelta. El operativo buscaba dispositivos electrónicos y documentación vinculada a la causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). A pesar de las instrucciones del comisario Lucas Alberetti de no alertar a los sospechosos, De Vincentis contactó insistente a sus empleados y a un vigilador, Hugo Martín Bogarín, quien confirmó que se buscaba a la familia Kovalivker.

Consecuencias directas y falso reporte policial

La intervención de De Vincentis tuvo efectos concretos e inmediatos en el desarrollo de la investigación judicial. Tres minutos después de la llamada a Bogarín, Jonathan Kovalivker salió del barrio, frustrando su requisa personal. Posteriormente, se invocó a cuatro patrulleros de la Policía bonaerense desde el área de seguridad de Nordelta bajo la falsa afirmación de que individuos no identificados impedían la salida del complejo. Los efectivos confirmaron la legalidad de la operación y se retiraron, dejando constancia de la interferencia organizada por el jefe de seguridad acusado.