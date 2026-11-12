Jueza rechaza intento de FIFA para bloquear evidencia del plan fallido

La juez Jeannette Vargas denegó a la FIFA el acceso a documentos judiciales sobre el fracasado acuerdo con Thrive y Jared Kushner, clave en la crisis interna de Infantino.

La jueza del Tribunal de Distrito de Manhattan, Jeannette Vargas, rechazó el jueves las solicitudes presentadas por la FIFA y sus representantes para bloquear el acceso a documentos judiciales que contienen pruebas sobre el fallido plan del presidente Gianni Infantino. Este intento del ente rector del fútbol internacional buscaba impedir que se obtuvieran información clave sobre los detalles del acuerdo comercial que provocó un intenso escándalo global durante el mes de julio.

El fallo judicial sobre el plan Thrive

En un fallo de ocho páginas, la magistrada determinó que las misiones para intervenir presentadas por dos filiales de la FIFA fracasaron porque no existían fundamentos para considerar a la organización como parte en los procedimientos penales contemplados en Estados Unidos. Vargas señaló textualmente que nada en el expediente indicaba que las partes de la FIFA en Estados Unidos, o incluso la propia entidad, serían demandadas en ese tipo de litigios, lo que invalidaba su pretensión de frenar la transparencia.

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Detalles del acuerdo con inversores privados

El núcleo del controversia radica en la firma de inversión neoyorquina Thrive y los asesores financieros de la FIFA en JP Morgan, quienes trabajaron en un plan de venta que involucraba al hermano menor del yerno del presidente de Estados Unidos, Jared Kushner. Bajo el esquema del proyecto llamado FIFA Forward Enterprise, los inversores pretendían pagar a la FIFA 4.200 millones de dólares por una participación permanente de más del 20% en la filial FFE, una entidad que gestionaría los torneos del organismo futbolístico.

Reacción y apoyo en el fútbol mundial

El anuncio inicial del plan provocó una reacción adversa inmediata en el fútbol mundial, llevándola al abandono del acuerdo apenas unos días después de su presentación oficial. A las 211 federaciones miembro de la FIFA, que ya son propietarias de la entidad sin fines de lucro con sede en Zúrich, se les ofrecieron pagos de 20 millones de dólares cada una para aprobar el proyecto, una medida que intensificó las críticas hacia la gestión de Infantino en sus casi 11 años al frente de la presidencia.

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El contexto de las elecciones y rivalidades

Las repercusiones de este plan representan la mayor crisis para Infantino, quien planea presentarse a la reelección en marzo y debe superar una revisión de elegibilidad e integridad por parte de un panel designado por la FIFA. De todas maneras, cuenta con el apoyo de África y de la Conmebol, donde el titular de la entidad, Alejandro Domínguez, y Claudio Tapia le dieron su total respaldo, mientras enfrenta al menos a un rival electoral, el veterano dirigente japonés Kohzo Tashima.

Tensiones con la UEFA y próximos pasos

La UEFA ha presentado solicitudes de descubrimiento en varios estados y acusó a la FIFA de acosar a Infantino mediante acciones judiciales en Florida, donde el organismo rector tiene oficinas en Miami. El plazo límite para que los candidatos se inscriban en la contienda es el próximo miércoles, mientras la UEFA sigue en esfuerzos por persuadir al jefe de desarrollo global de la FIFA, Arsène Wenger, para que se enfrente a su actual jefe en la carrera por la dirección del fútbol global.