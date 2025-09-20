Jueza obliga a un padre a leer 'El Principito' para fomentar empatía en caso de alimentos

Una jueza de Corrientes ordenó a un padre leer 'El Principito' en un caso de alimentos para sus hijos, uno con autismo y otro celíaco, buscando fomentar la empatía y la reflexión sobre sus responsabilidades parentales.

La jueza Carolina Macarrei, titular del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 4 de Corrientes, tomó una inusual decisión en un caso de alimentos. Inspirándose en la famosa frase de El Principito , de Antoine de Saint-Exupery, “Solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos”, ordenó a un padre leer la obra literaria como parte del proceso judicial.

La magistrada buscaba fomentar la empatía en el hombre, quien se encontraba involucrado en una disputa legal por la cuota alimentaria de sus dos hijos. Uno de ellos, de 22 años, padece trastorno del espectro autista y retraso madurativo, y el otro, de 8 años, es celíaco.\El caso se originó por la solicitud de la madre de los niños, quien pedía el 25% del total de los haberes de su esposo, que se desempeña como enfermero. La jueza relata que el padre argumentó que no correspondía la solicitud de alimentos para su hija mayor debido a que su Certificado Único de Discapacidad (CUD) estaba vencido desde 2020. Argumentó que la joven, por su edad, debía solicitar una pensión por discapacidad. Con respecto a su hijo menor, el padre reconoció su intolerancia al TACC (trigo, avena, cebada y centeno) pero consideró que el informe fonoaudiológico de 2021 no reflejaba la situación actual del niño, ofreciendo también el 25% de su sueldo como cuota. Durante las audiencias, la jueza percibió una actitud hostil por parte del hombre y su abogado, describiendo la falta de afecto, irrespetuosidad hacia la madre y expresiones con tinte violento. La jueza reflexionó sobre las cargas maternas, a menudo acentuadas por roles patriarcales, y la dificultad de las madres para desvincularse del cuidado y responsabilidad de los hijos. En la sentencia, la jueza Macarrei expresó que el padre, “a fin de ‘salvarse de su obligación alimentaria’ ha acudido a consideraciones desprovistas de toda empatía, solidaridad, contención y protección”, y ordenó el pago del 40% del sueldo como cuota alimentaria. Para complementar esta sanción, decidió implementar la lectura de El Principito, creyendo que la obra podría servir como ejemplo y fomentar una reflexión en el padre sobre sus responsabilidades.\La jueza explicó que esta medida no es sancionatoria, sino pedagógica, moral y reflexiva. El objetivo principal es que el padre desarrolle un acto de consideración hacia sus hijos, que desean ver a su padre. La magistrada señaló que el sistema judicial busca la pacificación social, especialmente en el ámbito familiar, y que esperaba una transformación en la conducta del padre, algo que consideraba esencial. La audiencia para que el hombre expusiera lo que había comprendido de la lectura de El Principito fue fijada para el 28 de agosto, pero el padre no asistió, presentando un certificado médico. Se reprogramó una nueva fecha para finales de septiembre. Si el padre no comparece, enfrentará una sanción por incumplimiento de la medida judicial. La jueza enfatizó que esta acción busca la pacificación familiar y que el objetivo es que el padre reflexione sobre su comportamiento y responsabilidades





