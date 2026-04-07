Jueza declara inconstitucional el pago en cuotas de indemnizaciones laborales

Una jueza de Buenos Aires falló en contra del pago fraccionado de indemnizaciones laborales establecido por la nueva reforma, argumentando que es confiscatorio y vulnera derechos laborales fundamentales. El fallo sienta un precedente importante contra la reforma laboral.

Una jueza porteña ha declarado inconstitucional el pago fraccionado de indemnizaciones laborales previsto en la reciente ley de reforma laboral . La magistrada, Viviana Dobarro, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo número 21, fundamentó su decisión en el carácter confiscatorio de la medida, que a su juicio atenta contra el derecho de propiedad de los trabajadores.

El fallo, que rechaza la solicitud de un Consorcio de Propietarios para abonar una condena judicial en 12 cuotas mensuales, establece que el crédito laboral debe ser saldado en un único pago dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, bajo pena de ejecución forzada. La demanda se basaba en el artículo 56 de la Ley 27.802, conocida como 'Modernización Laboral', promulgada el 6 de marzo de 2026, que modificó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para permitir este fraccionamiento. Este pronunciamiento se une a una creciente ola de fallos en la misma línea, incluyendo sentencias de la Cámara del Trabajo de Córdoba y del Tribunal del Trabajo número 3 de La Plata, y constituye un importante precedente contra la reforma laboral promovida por el Gobierno. En los tres casos, la Justicia ha considerado que las reformas legislativas no pueden socavar los derechos fundamentales de los trabajadores ni contravenir el principio de progresividad, reafirmando la protección de los derechos laborales. La jueza Dobarro, en su resolución, argumentó que no encuentra justificación para otorgar al acreedor laboral un trato diferente y menos favorable que el que el Código Civil y Comercial otorga a cualquier otro acreedor. Considera discriminatorio el pago en cuotas, ya que favorece a la parte empleadora sin justificación racional ni proporcional, en contra de las disposiciones constitucionales y convencionales y de los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, la magistrada subrayó que la medida viola el principio protectorio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, al otorgar un trato preferencial al deudor del crédito laboral en lugar de al acreedor, que es el sujeto de preferente tutela constitucional. Un aspecto clave del fallo es la consideración de que el pago fraccionado es una medida 'confiscatoria', pues impide al trabajador cobrar su crédito laboral de forma íntegra y oportuna, afectando así su derecho a la propiedad. La jueza destaca que no existe justificación para impedir que el trabajador disponga libremente de las sumas de carácter alimentario que le fueron reconocidas en la sentencia judicial, y que el pago fraccionado vulnera las garantías de acceso a la jurisdicción y tutela judicial efectiva, al dificultar y extender en el tiempo el cobro del crédito laboral. La magistrada concluye que la posibilidad de pagar en 12 cuotas el crédito laboral no supera el test de constitucionalidad y convencionalidad requerido antes de su aplicación, y que esta situación debe ser corregida. En la sentencia, la jueza también resaltó la demora en el proceso, que se inició a mediados de diciembre de 2022 por la ruptura del vínculo laboral en octubre de ese año, y que, tras las medidas probatorias, la sentencia de primera instancia fue dictada a favor de la empleada el 30 de abril de 2024. Tras un fallo de Cámara el 16 de octubre de 2025, la trabajadora, ya con derecho al cobro de las sumas adeudadas, se encontró con la solicitud del demandado fundamentada en la nueva legislación. Dobarro citó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para enfatizar que, si bien los jueces deben aplicar la ley, también están obligados a proteger los efectos de los tratados internacionales ratificados, como la Convención Americana, evitando la aplicación de leyes que contradigan sus objetivos y propósitos





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