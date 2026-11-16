Juez sobresee a Carlos Ochoa por estafa a jubilados y ordena profundizar investigación

El magistrado dispuso la falta de mérito contra Carlos Ochoa y otros imputados en la estafa de recetas falsas, pero exigió a la fiscalía profundizar la investigación sobre la asociación ilícita que defraudó a la obra social.

El juez de la causa determinó que no existen elementos suficientes para procesar a Carlos Ochoa y a otros implicados en la presunta asociación ilícita que defraudó a la obra social de los jubilados. Esta decisión judicial surge tras una revisión exhaustiva de las pruebas presentadas, donde se estableció que la actividad delictiva operó durante un período específico de cuatro años, comprendido entre 2016 y 2020. La investigación apuntaba a una red organizada que utilizaba recetas médicas falsificadas para obtener medicamentos de forma ilegal.

Detalles de la Operación Ilícita

La banda supuestamente conformada por figuras como Adrián Rubén Bressan y otros socios se dedicó a la falsificación de recetas de jubilados y pensionados afiliados a la obra social. El objetivo era obtener medicamentos que los beneficiarios no necesitaban o en cantidades excesivas para sus patologías. Estas prescripciones eran distribuidas de manera ilícita en farmacias administradas por los miembros del grupo o vendidas en el mercado negro al por menor.

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Los integrantes de la organización se encargaban de confeccionar las recetas truchas utilizando los datos de los afiliados, quienes desconocían totalmente la manipulación de sus información. La elaboración de estos documentos fraudulentos se realizaba, en un alto porcentaje, desde lugares que no eran consultorios médicos y en horarios nocturnos. Esta práctica era incompatible con los horarios de atención de cualquier centro médico oficial, además de las cantidades excedidas superaban las posibilidades de atención de los profesionales firmantes.

Para la ejecución del fraude, los emisores de las prescripciones apócrinas las presentaban en distintas farmacias, donde se les cargaba el código correspondiente al comercio y los troqueles identificatorios para retirar los medicamentos. Los dueños o encargados de estas farmacias simulaban la venta y dispensa de los fármacos a los afiliados consignados. Para lograr esto, agregaban datos personales y firmas de supuestos terceros autorizados en el reverso del documento.

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Daño Económico y Respuesta de los Imputados

La finalidad de esta simulación no era otra que comercializar los medicamentos tanto en las farmacias sospechadas como en otras que los adquirían en negro para venderlos al público general. El perjuicio económico inicial para el Estado se estimó en $ 36.312.927, cifra que, actualizada a 2024, alcanza la suma de $ 198.997.616. Carlos Ochoa rechazó rotundamente las acusaciones y sostuvo que nunca formó parte de una asociación ilícita ni falsificó, compró o distribuyó medicamentos ni documentación ilegal.

Ochoa precisó que desde que asumió la presidencia del colegio en 2012 dejó de desempeñarse como director técnico. Asimismo, aclaró que la firma familiar en la que participa junto a su esposa y su hermano solo estaba autorizada para el trámite de liquidación, sin poseer facultades para auditar o alterar la facturación de las obras sociales. Esta defensa buscaba deslindar su responsabilidad administrativa de los delitos penales imputados.

Posiciones Judiciales y Próximos Pasos

El magistrado procesó, según los diversos delitos enrostrados, a los Aprile, Bressan, Rearte, Reggio, Duflos, Arossa, Pieroni, Simioni, Albiñana, Giménez y Palacios, y los Cohn. Sin embargo, consideró apresurados los sobreseimientos y mandó a investigar más profundamente el alcance del control llevado adelante por la fiscalía. El juez sostuvo que, tras revisar nuevamente el expediente, no había advertido la necesidad de adoptar medidas que pudieran aportar un dato diferente respecto de la supuesta pertenencia de los acusados a la banda.

El magistrado rechazó el procesamiento y retó a la fiscal por no haber profundizado la investigación de ciertos datos como solicitó la Cámara. Dictó la falta de mérito hasta que se lleven adelante las medidas que permitan resolver la situación procesal. Se argumentó que la modificación de la calidad de los imputados, de partícipes necesarios de la asociación ilícita a miembros, vulneraría el principio de congruencia en detrimento del derecho de defensa de ambos.

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Como la fiscal no llevó a cabo ninguna de las medidas mencionadas, y al haber dispuesto el superior la falta de mérito, el juez consideró que corresponde rechazar el procesamiento solicitado y disponer la falta de mérito. Debe profundizarse la investigación de conformidad a lo ordenado por la Cámara. Las denegatorias de autorización a viajar al exterior giraron en torno de la naturaleza, la dimensión y la seriedad de las imputaciones que pesan no sólo sobre los principales acusados, sino sobre toda la estructura detectada.