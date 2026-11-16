El magistrado Alejandro Slokar condenó el cinismo judicial por la detención de Estela Chávez, quien pasó un mes y medio preso por intentar robar comida por hambre.

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar, emitió un severa crítica pública contra la resolución judicial que mantuvo presa a Estela Chávez durante 35 días, acusando al sistema de mostrar un cinismo ignominioso. Slokar afirmó contundentemente que cualquier magistrado que no experimente vergüenza ante el hambre de los ciudadanos carece de la legitimidad moral para juzgar a cualquier persona.

Caso de Estela Chávez y reclusión prolongada

Estela Chávez, una jubilada de más de 65 años que percibe la pensión mínima, fue detenida el 8 de octubre en un supermercado porteño tras intentar salir sin pagar un corte de carne, fiambre y salchichas. El personal de seguridad del establecimiento interceptó a la mujer antes de que pudiera cruzar las cajas registradoras, lo que derivó en su arresto inmediato.

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Chávez permaneció 35 días encerrada en la Alcaidía N.º 15 de la Ciudad de Buenos Aires bajo el cargo de tentativa de hurto. Durante este período de reclusión, la situación llegó a un punto crítico cuando la mujer sufrió problemas de salud significativos que obligaron a su hospitalización. Finalmente, la justicia le otorgó la excarcelación, permitiendo su libertad tras que su familia lograra reunir la suma de $150.000 fijada como fianza.

Crítica judicial y sensibilidad institucional

En una entrevista concedida a la radio AM750, Alejandro Slokar enfatizó que la función judicial exige requisitos que van más allá del estricto conocimiento técnico de la ley. Según el magistrado, los jueces deben poseer conciencia, sensibilidad y responsabilidad frente al sufrimiento ajeno para poder impartir justicia con dignidad.

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Slokar puso en evidencia una contradicción profunda entre la severidad de la respuesta penal aplicada al caso y la ausencia de consideración por las circunstancias humanas y sociales que rodean hechos motivados por la necesidad extrema. Su declaración busca reflexionar sobre la ética profesional de quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley.

Defensa de la víctima y contexto económico

La causa penal estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 25, encabezado por la jueza Fabiana Palmaghini, quien inicialmente ordenó la detención de la jubilada. Estela Chávez explicó a Crónica TV que actuó por desesperación, revelando que no tenía alimentos en su casa y cobrando el mínimo vital.

La mujer reconoció que su decisión fue un error, pero solicitó que se tenga en cuenta el contexto de pobreza en el que ocurrió el hecho. Chávez expresó que no siente vergüenza ante la verdad de su situación y deseó que ningún otro jubilado tenga que pasar por la misma experiencia de hambre y encarcelamiento.

Consecuencias y debate social vigente

El caso ha generado un fuerte debate sobre la vulnerabilidad de los jubilados en Argentina, especialmente aquellos que reciben la pensión mínima y enfrentan bonos congelados. La intervención mediática y la posterior liberación bajo fianza ilustran la tensión entre el cumplimiento estricto de la normativa penal y la realidad económica de la población más vulnerable.

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Este episodio resalta la necesidad de revisar los protocolos judiciales ante delitos de necesidad, donde la falta de recursos básicos motiva acciones ilegales. La reacción del juez Slokar y la confesión de Chávez subrayan la urgencia de abordar la pobreza alimentaria como una prioridad social y no únicamente como un asunto de seguridad jurídica.