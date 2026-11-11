Juez Rosatti estafas prisión Jujuy extorsión fiscal

El fiscal Franco Picardi pide llevar a juicio a cuatro reclusos jujeños por usurpar la identidad del juez Horacio Rosatti para cometer estafas y extorsiones contra familiares de detenidos.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5, encabezada por el fiscal federal Franco Picardi, solicitó formalmente la elevación a juicio oral de cuatro personas privadas de libertad. Estos imputados, actualmente recluidos en el penal de San Salvador de Jujuy, están acusados de integrar una organización criminal dedicada a cometer estafas y extorsiones mediante la suplantación de identidad del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti.

Usurpación autoridad judicial redes sociales

La investigación reveló que la banda operó al menos desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025 dentro del establecimiento penitenciario jujeño. Los miembros utilizaron teléfonos celulares y múltiples líneas telefónicas para presentarse públicamente como el magistrado Horacio Rosatti. En sus perfiles de WhatsApp exhibían fotografías del propio juez o de edificios judiciales, identificándose con denominaciones falsas como "Corte Suprema de Justicia" para generar credibilidad ante las víctimas.

Also read Maniobra magistral bajo la lluvia: cómo Franco Colapinto superó a Pierre Gasly en Interlagos

Esta estructura comunicacional permitía a los delincuentes invocar la máxima autoridad judicial nacional. Utilizaban estos medios para requerir información confidencial sobre personas detenidas a dependencias policiales, penitenciarias y de fuerzas de seguridad. Con los datos obtenidos, contactaban directamente a los familiares de los encarcelados para exigir transferencias económicas bajo la falsa promesa de pagar fianzas para lograr la libertad de sus allegados.

Cuatro imputados condenas previas delitos

Los cuatro acusados principales permanecen detenidos y ya registran condenas firmes por otros delitos graves. Se trata de C.M.A.A., de 38 años, condenado por robo y violación de domicilio; R.A.R., de 40 años, por robos y hurtos; S.A.L., de 31 años, por tentativa de homicidio y robos; y W.R.V., de 32 años, por homicidio simple. El fiscal federal Julián Ercolini, quien subrogó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12, recibe el pedido de elevación a juicio presentado el miércoles pasado.

Advertisement

Las acusaciones formales incluyen asociación ilícita en calidad de miembros, usurpación de autoridad reiterada en ocho oportunidades, estafa reiterada en dos ocasiones y extorsión mediante simulación de autoridad pública. La operatoria se apoyaba en una compleja red de comunicaciones y cuentas bancarias de terceros. Para aumentar el engaño, utilizaban alias de transferencias que aparentaban pertenecer a organismos oficiales, tales como "poderjudicial.mp" y "poderjudicial.org.25", confundiendo a las víctimas desprevenidas.

Evidencia convergente y nuevas investigaciones

Franco Picardi argumentó que existen elementos de cargo suficientes corroborados por fuentes independientes entre sí. Estas constancias provienen de comunicaciones interceptadas, allanamientos, secuestros de pruebas, informes de prestatarias telefónicas y entidades financieras, registros penitenciarios y declaraciones de las víctimas. El fiscal señaló que no se trata de indicios aislados, sino de un conjunto probatorio que converge sobre los mismos hechos y las mismas personas implicadas.

Adicionalmente, el requerimiento contempla la extracción de testimonios para investigar la posible participación de tres mujeres vinculadas a los imputados. Se considera que sus cuentas habrían sido utilizadas para recibir o canalizar los fondos obtenidos mediante las maniobras fraudulentas. El fiscal solicita que sean convocadas a prestar declaración indagatoria, estimando que su intervención podría exceder la mera recepción posterior de dinero y haber constituido un aporte necesario para la ejecución efectiva de los delitos.