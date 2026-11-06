Juez rechaza libertad de Germán Peralta por fotos íntimas en comisaría

La justicia confirmó la prisión preventiva del cabo Germán Peralta por difundir imágenes íntimas de compañeras policiales, priorizando el riesgo de difusión digital y la violencia de género en la causa penal.

El tribunal de garantías de Córdoba confirmó la prisión preventiva del cabo Germán Eduardo Peralta, miembro de la Policía de Córdoba, al rechazar su solicitud de cese de detención. La decisión judicial responde a la gravedad de los cargos por los cuales el uniformado enfrenta procesos penales, vinculados específicamente a la captación y posible difusión de imágenes íntimas de sus compañeras de trabajo.

Mecanismo del delito y riesgo digital

La autoridad judicial fundamentó su fallo en la naturaleza específica de los hechos, destacando el uso deliberado de tecnología para vulnerar la privacidad de las víctimas dentro de las instalaciones de la fuerza. El magistrado consideró que existe un riesgo concreto de que los archivos digitales sean replicados o distribuidos entre un número indeterminado de personas, lo que generaría un daño irreparable e incontrolable para las mujeres involucradas.

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Se hizo especial hincapié en el encuadre legal de las conductas como violencia de género digital o telemática, bajo la ley 26.485. Este enfoque jurídico reconoce que la mediación de dispositivos tecnológicos agrava la situación, justificando una sanción penal severa que se aleje de los mínimos legales establecidos, en caso de que se firme una condena definitiva por los delitos de abuso sexual, violación de domicilio y lesiones graves.

Posiciones y antecedentes investigados

La defensa del imputado argumentó la necesidad de su liberación, sin embargo, el fiscal especializado en Cibercrimen y los jueces ponderaron el vínculo laboral jerárquico entre el acusado y las presuntas víctimas. Diversas fuentes judiciales indican que la existencia de esta relación de subordinación aumenta la vulnerabilidad de las denunciantes y justifica la medida cautelar de privación de libertad para garantizar la tranquilidad del proceso.

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Antecedentes preliminares revelan que Peralta ha tenido problemas con la disciplina policial en el pasado. En 2016 fue sancionado por un supuesto robo y, en 2021, fue dado de baja por abandono de servicio, aunque posteriormente recuperó su condición y terminó destinado al área de Sanidad. Estos datos fueron considerados por la corte al evaluar la peligrosidad reinante y la necesidad de mantenerlo bajo custodia.

Impacto y próximos pasos judiciales

La investigación se originó a fines de julio de 2025 con el hallazgo de un teléfono celular asomado por un orificio oculto detrás de un inodoro en el baño femenino de la Central de Policía de Córdoba. Las inspecciones posteriores confirmaron que el agujero conectaba el sector de mujeres con el de varones, disimulado con goma espuma y restos de obra. Las marcas de borceguíes detectadas en la zona masculina sirvieron como pista clave para identificar al sospechoso.

Actualmente, 19 mujeres han declarado ante la justicia, incluyendo nueve denunciantes directas y otras diez policías que utilizaban el baño. El acusado negó su responsabilidad durante la audiencia de indagamiento, pero el fiscal amplió los cargos tras escuchar los testimonios. Peralta continuará privado de libertad y podría llegar preso a su juicio, mientras la fiscalía prepara una ampliación declaratoria para las próximas semanas.