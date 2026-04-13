Juez Rafecas ordena captura internacional de un nuevo sospechoso por el atentado a la AMIA

El juez federal Daniel Rafecas ordena la captura internacional de Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi, mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei, en relación con el atentado a la AMIA. La justicia argentina avanza con el juicio en ausencia contra los sospechosos, basándose en testimonios de disidentes iraníes.

El juez federal Daniel Rafecas ha ordenado la captura internacional de Seyed Ali-Asghar Mir-Hejazi , un nuevo sospechoso en relación con el atentado a la AMIA . Mir-Hejazi, quien fuera mano derecha del líder supremo iraní Ali Khamenei, fallecido en un ataque aéreo en Teherán según fuentes israelíes, es señalado como el “poder en las sombras” y el brazo ejecutor de las operaciones militares y de inteligencia del régimen iraní, según fuentes judiciales. El magistrado ha solicitado a Interpol emitir una alerta roja para su detención en cualquier aeropuerto y ha enviado una petición de cooperación internacional a Irán , aunque la colaboración parece improbable.

La justicia argentina, representada por el fiscal Sebastián Basso de la Unidad AMIA, solicitó la captura de Mir-Hejazi en marzo, basándose en cuatro testimonios obtenidos en París en diciembre de 2024, amparados por la legislación francesa y con la colaboración de las autoridades antiterroristas de ese país. Este paso se suma a la existencia de órdenes de detención y acusaciones contra otros individuos, entre ellos Alí Fallahijan, Ali Akbar Velayati y Mohsen Rezai, quienes también son acusados de participación en el atentado y que no se han presentado ante la justicia argentina.

La investigación se ha enfocado en Mir-Hejazi a partir de testimonios de disidentes iraníes refugiados en París, integrantes de la International Council of Resistance of Iran, quienes corroboraron las afirmaciones del fiscal Alberto Nisman sobre la autoría intelectual y la cadena de mando del atentado. Los disidentes, que ya habían testificado en el pasado, ampliaron sus declaraciones y aportaron nuevos elementos, incluyendo información sobre la presencia de Mir-Hejazi en Buenos Aires en 1993, un año antes del ataque a la AMIA. Según las investigaciones, Mir-Hejazi viajó a Buenos Aires para reunirse con Mohsen Rabbani, quien en ese momento no tenía estatus diplomático, pero que posteriormente se convirtió en delegado cultural de la embajada de Irán en Argentina. La fiscalía ha corroborado la presencia de Mir-Hejazi mediante la visa de entrada al país y registros migratorios.

Las nuevas pruebas, que incluyen documentos, libros y diarios de la época, respaldan la tesis de la participación iraní en el atentado, en particular el diario de la comunidad iraní exiliada que señalaba a Irán como responsable en agosto de 1994. Estos testimonios y evidencias permiten a Rafecas avanzar con el juicio oral en ausencia contra los sospechosos de la voladura de la AMIA, un atentado que causó la muerte de 85 personas y heridas a otras 300, ocurrido el 18 de julio de 1994.

La búsqueda de justicia para las víctimas de la AMIA continúa. Los investigadores argentinos, basándose en los testimonios de los disidentes, desestiman la hipótesis de la muerte de Mir-Hejazi en un ataque aéreo israelí, ya que Irán no ha reconocido públicamente su fallecimiento. Estos disidentes, que conocieron a los acusados y tienen información de primera mano sobre las decisiones del régimen iraní, proporcionaron datos cruciales para la investigación. La fiscalía considera que las declaraciones de los disidentes, junto con la documentación recopilada, constituyen pruebas sólidas para sostener las acusaciones contra Mir-Hejazi y otros sospechosos. La colaboración internacional, especialmente con Irán, sigue siendo un desafío, pero la justicia argentina persiste en su búsqueda de responsables y en el esclarecimiento de uno de los peores atentados terroristas en la historia del país. La complejidad del caso, la resistencia del régimen iraní y la necesidad de cooperación internacional dificultan el proceso, pero la determinación de la justicia argentina es inquebrantable





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