Juez Otaola ratifica responsabilidad del municipio de Abra Pampa por contaminación de Metal Huasi

La Suprema Corte de Justicia ordena al municipio de Abra Pampa indemnizar a 457 damnificados por plomo de Metal Huasi. Los vecinos exigen remediación ambiental y atención médica.

El juez Federico Otaola, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, firmó el 5 de noviembre una sentencia histórica que ratifica la responsabilidad del municipio de Abra Pampa en la contaminación con plomo que ha afectado a cientos de habitantes. Este fallo judicial pone fin a más de dos décadas de lucha por la justicia para los vecinos de esta localidad puneña, quienes sufren las graves consecuencias sanitarias y ambientales derivadas de los desechos de la antigua planta fundidora y refinadora de plomo Metal Huasi.

La resolución judicial establece claramente el perjuicio ocasionado a la población debido a la falta de control estatal sobre la exmetalúrgica. Con este antecedente legal, el Estado municipal de Abra Pampa se ve obligado a avanzar con la reparación económica correspondiente. Los abogados de las familias demandantes ya han iniciado encuentros para evaluar el monto exacto de las indemnizaciones que el erario público deberá cancelar a los 457 damnificados que conforman el grupo actual de afectados.

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Movilizaciones por remediación ambiental

Tras la publicación del fallo, los damnificados y especialistas médicos se manifestaron frente al Concejo Deliberante de Abra Pampa para exigir una remediación ambiental efectiva. Los vecinos expresaron su preocupación central, ya que aseguran que el plomo continúa impactando de forma silenciosa en el suelo y en la vida diaria de los abrapampeños. Para determinar el estado actual de las zonas afectadas, la comunidad reclama la realización de un nuevo análisis ambiental que confirme si la contaminación persiste.

La demanda original fue iniciada por 600 pobladores, número que hoy se reduce a 457 debido al fallecimiento de algunos de los querellantes a lo largo de estos años. Los afectados señalan que, aunque el reconocimiento judicial es un avance, la situación sigue siendo crítica. Exigen que la comuna asuma su responsabilidad no solo con el pago económico, sino con acciones concretas de saneamiento que salvaguarden la salud pública de toda la comunidad.

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Posición del intendente Ariel Machaca

La reacción del municipio ante la sentencia ha generado tensión con la comunidad. El intendente Ariel Machaca habría considerado apelar la decisión, una actitud que ha sido repudiada por los damnificados. Verónica Mendoza, una de las principales referentes del grupo afectado, expuso la urgencia de la situación al afirmar que es necesario que la Municipalidad de Abra Pampa se haga cargo de la crisis. Mendoza señaló que el mandatario ha indicado que no tiene presupuesto para pagar de inmediato y que estaría evaluando si apela la sentencia.

Frente a esta postura, los vecinos acudieron a las instancias municipales para solicitar acompañamiento y exigir que la comuna no presente más recursos de apelación. Mendoza remarcó la disposición de los vecinos para buscar salidas institucionales conjuntas sin perjudicar a la comunidad, pero advirtió que se sienten solos en esta lucha. Los damnificados argumentan que han sido señalados erróneamente como responsables del empobrecimiento de las arcas municipales a raíz del juicio, lo que ha creado un clima de hostilidad innecesario.

Consecuencias sanitarias y atención médica

Las consecuencias sanitarias de la contaminación por plomo son graves y requieren atención especializada. En el Concejo Deliberante, los vecinos expresaron su malestar por la falta de empatía de algunos ediles ante una problemática estructural. Reclaman la presencia de profesionales de la salud expertos en intoxicación por metales pesados, ya que el nosocomio local se encuentra severamente desmantelado. La precariedad del sistema de salud golpea directamente a los damnificados, quienes necesitan tratamiento continuo y monitoreo constante.

Verónica Mendoza enfatizó que su pedido es impulsado por el amor al prójimo y la solidaridad con sus hermanos abrapampeños. Los afectados piden remediación para los vecinos que no entraron en el juicio pero que también están contaminados. Aunque la sentencia es un precedente importante para las empresas mineras de la zona, la responsabilidad última de controlar y evitar la contaminación ambiental recae en los organismos del Estado. Se estima que en un mes se conocerá el monto definitivo de la indemnización, mientras la lucha por la salud pública continúa.