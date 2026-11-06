Juez ordena mantener CEREP en registro nacional para proteger tratamiento de 61 pacientes

La justicia federal ordenó al Gobierno mantener al CEREP de Flores en el registro de prestadores tras una auditoría inicial. Esta medida cautelar asegura la continuidad del tratamiento para 61 personas con discapacidad, protegiendo su acceso a obras sociales ante posibles irregularidades edilicias y de seguridad.

La Justicia federal federal ordenó al Gobierno nacional mantener la categorización del Centro de Rehabilitación y Educación Psicomotriz (CEREP) en Flores dentro del Registro Nacional de Prestadores. Esta resolución asegura que las 61 personas con discapacidad que dependen de la institución continúen recibiendo atención especializada sin interrupciones en su cobertura médica. La medida preventiva evita que la exclusión temporal del registro afecte el acceso a tratamientos vitales para niños, adolescentes y adultos.

Resolución Judicial y Protección del CEREP

El Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 10, bajo la dirección del magistrado Walter Lara Correa, emitió una medida cautelar que prohíbe la baja definitiva de la institución por el momento. Esta decisión fue tomada después de que la Secretaría Nacional de Discapacidad intentara retirar al CEREP del listado oficial tras una auditoría realizada en junio de este año. La exclusión inicial habría impedido que los usuarios del centro trabajaran con las obras sociales, poniendo en grave riesgo su salud y bienestar integral.

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Irregularidades y Respuesta del Gobierno

Los inspectores designados por el Gobierno nacional alegaron durante la auditoría de junio la existencia de irregulares edilicias, problemas de accesibilidad y deficiencias en seguridad dentro de las instalaciones. También se cuestionó la documentación y la organización de los tratamientos ofrecidos por el staff de 40 trabajadores. Como consecuencia de estos hallazgos, se decidió eliminar al CEREP tanto de la función de Centro Educativo Terapéutico como la de Hogar con Centro Educativo Terapéutico, una acción que afectaba directamente a los 25 residentes y a los 36 pacientes que asisten periódicamente.

Argumentación Jurídica y Reglas Papa Francisco

El juez Walter Lara Correa fundamentó su fallo citando las llamadas Reglas Papa Francisco para el trato humano de personas excluidas. Estas directrices buscan incorporar una perspectiva humanitaria en los tribunales y evitar la cultura del descarte o la exclusión estructural. El magistrado aclaró que su resolución no anula el procedimiento administrativo ni cuestiona las facultades de fiscalización del Estado, sino que prioriza el derecho a la dignidad humana sobre las disputas procesales inmediatas.

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Inspección Ocual y Avance de las Reparaciones

Antes de dictar la sentencia, se llevó a cabo una audiencia el 14 de octubre con la participación del Poder Judicial, el Ministerio de Salud y representantes del CEREP. Durante este recorrido conjunto, los funcionarios constataron que se habían realizado reparaciones en ventanas, mejoras en la seguridad y arreglos en el mobiliario y las instalaciones sanitarias. El acta final determinó que las observaciones de la auditoría original del 12 de junio habían sido subsanadas en líneas generales.

Impacto en la Cobertura y Próximos Pasos

Mientras se desarrolla una nueva inspección oficial, la medida cautelar garantiza que el CEREP permanezca activo en el Registro Nacional de Prestadores. Esto permite que las 61 personas beneficiadas mantengan el acceso a las obras sociales y sigan recibiendo terapias para condiciones como autismo, psicosis y discapacidad intelectual. La justicia ha priorizado la continuidad del cuidado médico sobre la sanción administrativa inmediata, asegurando que nadie quede desamparado durante el proceso.