Juez Makintach reflects on past life in the shadow of Maradona's death

Julieta Makintach, a former judge in the investigation of Diego Armando Maradona's death, reflects on her past life in the shadow of the tragedy. She now finds herself in a difficult situation, away from her professional life, and longing for 'the life before' in the Justice of the Province of Buenos Aires.

Julieta Makintach , una jueza de la provincia de Buenos Aires , hace un año estuvo al frente de la investigación por la muerte de Diego Armando Maradona y se mostraba segura de sus decisiones.

Ahora, lejos de los estrados y los libros de Derecho Penal, está abocada a su familia triste y añora 'la vida anterior' que tuvo dentro de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Un día como hoy hace exactamente un año, Makintach se sentaba en la silla principal del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro, junto a sus colegas Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso





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