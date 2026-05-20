Juez federal de Rosario cuestiona sanción disciplinaria de otro juez y propone semifinales a camarista

El descargo de Gastón Salmain incluyó una defensa reiterada en causas donde está procesado por corrupción, pero también una acción inesperada: para sostener su derecho a concursar sin avisar que había tenido una dura sanción disciplinaria, mandó al frente a un postulante a camarista que tiene su pliego bajo análisis del Senado. Su planteo dejó con la boca abierta a más de un integrante del Consejo de la Acusación y ha generado cuestionamientos sobre sus responsabilidades.

En su descargo ante el Consejo de la Magistratura, el rosarino apuntó a Fernando Strasser , que busca ascender a camarista. El descargo del juez federal de Rosario, Gastón Salmain , incluyó una defensa reiterada en causas donde está procesado por corrupción, pero también una acción completamente inesperada: para sostener su derecho a concursar sin avisar que había tenido una dura sanción disciplinaria mandó al frente a un postulante a camarista que tiene su pliego bajo análisis del Senado.

El planteo de Salmain sorprendió a más de un integrante del Consejo de la Acusación, que escuchaba su descargo





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