Juez de Garantías de La Matanza fallece tras ser atendido en Clínica"Argentina Salud" de González Catán

Héctor Navarro, un juez de Garantías del Departamento Judicial de La Matanza, falleció el 4 de enero tras haber sido atendido en la Clínica"Argentina Salud" ubicada en González Catán, partido bonaerense. La investigación reveló una presunta red de centros de salud que operaban con médicos falsos, matrículas robadas y documentación adulterada, afectando a más de 50 profesionales. El juez Ochipinti resolvió la clausura definitiva del inmueble y hasta la fecha hay seis personas detenidas en conexión con los delitos estipulados.

Héctor Navarro , un juez de Garantías del Departamento Judicial de La Matanza, falleció el 4 de enero tras haber sido atendido en la Clínica"Argentina Salud" ubicada en González Catán , partido bonaerense.

La investigación reveló una presunta red de centros de salud que operaban con médicos falsos, matrículas robadas y documentación adulterada, afectando a más de 50 profesionales. El juez Ochipinti resolvió la clausura definitiva del inmueble y hasta la fecha hay seis personas detenidas en conexión con los delitos estipulados. Familiares de las víctimas se pelearon con el personal de la clínica y se vivieron momentos de tensión en un móvil de televisión





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