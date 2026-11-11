Juez condena a Cristian Rivaldi por uso de gas contra niña en manifestación

La Justicia argentina condenó a Cristian Rivaldi de la PFA a un año y tres meses de prisión en suspenso por agredir con gas a una menor de diez años frente al Congreso. Esta sentencia impacta directamente en la gestión de seguridad del gobierno de Javier Milei y expone las contradicciones en la versión oficial del incidente.

Un tribunal de justicia ha determinado una sentencia condenatoria contra el principal de la Policía Federal Argentina (PFA), Cristian Rivaldi, por su participación en la represión de una manifestación cercana al Congreso de la Nación. Esta resolución implica que Rivaldi deberá cumplir una pena de un año y tres meses de prisión, la cual será ejecutada en suspenso. La decisión judicial representa un desafío significativo para la imagen y la narrativa del gobierno nacional liderado por el presidente Javier Milei.

Detalles de la sentencia y la condena

El juez Daniel Rafecas fundamentó la condena basándose en la culpabilidad de Rivaldi por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la comisión de lesiones leves. La duración de la inhabilitación para ejercer funciones públicas será de dos años y seis meses, el doble del tiempo de la condena penal. La fiscalía había solicitado una pena de un año y seis meses, mientras que la querella, encabezada por el abogado Gregorio Dalbón, pedía un año y ocho meses, quedando la decisión judicial en un punto intermedio pero firme en su criterio.

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El incidente del 11 de septiembre de 2024

Los hechos se remiten al 11 de septiembre de 2024, fecha en la que la menor de diez años, Fabrizia Pegoraro, y su madre, Carla Mariana Pegoraro, se encontraban sentadas en la avenida Rivadavia. Cuando las fuerzas federales avanzaron para despejar la vía, Rivaldi, que laboraba en la DOUCAD, roció a ambas con gas irritante. Fabrizia fue trasladada posteriormente al Hospital Santa Lucía, donde se le diagnosticó conjuntivitis química. La DOUCAD es la unidad especializada en el control de multitudes y el orden público dentro del organismo policial.

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Defensas y contradicciones oficiales

Durante la instrucción, la estrategia de Rivaldi consistió en negar haber identificado a la menor, atribuyendo los hechos a personas no identificadas. Simultáneamente, altos funcionarios del gobierno intentaron desviar la responsabilidad. La entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de "irresponsable" a la madre por asistir al evento. Por su parte, Alejandra Monteoliva, actual reemplazante en el cargo, sostuvo públicamente que la atacante era una mujer vestida de naranja, identificándola como socorrista, versión que ha sido objeto de fuerte debate y cuestionamiento social.

Impacto en la gestión de Javier Milei

La resolución judicial constituye un duro golpe político para el Ejecutivo, que había brindado respaldo inicial a los agentes federales. El fallo, cuyos fundamentos detallados se conocerán el 17 de noviembre, expone las fracturas entre la versión institucional y las pruebas recogidas en la causa. Este caso pone en evidencia la tensión entre la política de seguridad estatal y los derechos de los manifestantes, estableciendo un precedente relevante para la evaluación de las acciones represivas en el ámbito de la capital federal.