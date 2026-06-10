Juez bonaerense condenada a 3 años de prisión por irregularidades en adopción

La jueza María Eugenia Velázquez fue condenada a 3 años de prisión y inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 6 años por un delito de dejuez correccional de San Isidro. Además, se le atribuyó la sospecha de haber pedido a asistentes sociales que fueran a buscar jóvenes embarazadas y de familias humildes para ‘vender’ sus bebés a matrimonios y parejas de alto poder adquisitivo de la zona en trámites de adopción exprés.

En 2017, la jueza María Eugenia Velázquez fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios Judiciales bonaerense por una serie de irregularidades en procesos de adopción que estuvieron a su cargo.

Ahora fue condenada a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años, culpable del delito dejuez correccional de San Isidro. Según fuentes judiciales, Velázquez habría confesado que les pidió a dos asistentes sociales que fueran a barrios humildes de Pilar para buscar a jóvenes embarazadas que estuvieran dispuestas a entregar en adopción a sus bebés a cambio de dinero.

La exjueza fue detenida en julio de 2024 en España, donde estuvo presa hasta su extradición. Durante el trámite de la causa, se citó a prestar declaración indagatoria a Velázquez, pero ante la sospecha de que podía haberse ido del país, la Justicia requirió la colaboración de la Oficina Buenos Aires del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA). Se comenzó una investigación y seguimiento del caso, advirtiendo su posible localización en el exterior.

La PFA procedió a iniciar la investigación enviando una comunicación a la totalidad de las oficinas centrales nacionales europeas. Finalmente, el Grupo de Búsqueda de Fugitivos de la Policía Nacional de España notificó a sus colegas argentinos que durante este año Velázquez había llegado a territorio español y estuvo presa en España hasta su extradición a la Argentina. Poco después se le morigeró la condición de detención y se le otorgó el arresto domiciliario.

A Velázquez se le otorgó el beneficio de la libertad condicional. Después solicitó autorización para viajar a España y, según fuentes judiciales, entre el tiempo que estuvo presa en España y el arresto domiciliario en la Argentina estaba en condiciones de pedir la libertad condicional





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juez Adopción Irregularidades Pena Extradición

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rechazan recusación contra juez Amarante en causa por retención indebida de aportes de la AFALa justicia federal rechazó por segunda vez una recusación presentada por la defensa de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, contra el juez Ariel Lijo (Amarante), quien investiga la retención indebida de aportes previsionales e impuestos por parte de la entidad. El tribunal consideró que no existen elementos objetivos que demuestren enemistad o pérdida de imparcialidad del magistrado. Entre los argumentos rechazados se encontraba una nota periodística sobre el juez y su decisión de ampliar la denuncia presentada por ARCA. La investigación acusa a la AFA de no depositara tiempo los montos retenidos entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, configurando una apropiación indebida de tributos agravada y de recursos de la seguridad social.

Read more »

ONG apoya pedido del juez Bruglia para suspender concurso en la Cámara FederalLa organización Será Justicia expresó su adhesión a la solicitud del juez Leopoldo Bruglia al Consejo de la Magistratura para suspender el concurso de vacantes en la Cámara Federal, alegando persecución política y vulneración de garantías constitucionales.

Read more »

El Consejo de la Magistratura votó por unanimidad separar al juez de RosarioEl Consejo de la Magistratura votó por unanimidad separar al juez de Rosario, Gastón Salmain, y ordenó su suspensión en el cargo. La decisión se basa en dos causas que involucran corrupción: la gestión de un soborno para habilitar una medida judicial y la omisión de informar sobre su expulsión de la Justicia Federal en 2002.

Read more »

Aprobaron el juicio político y suspendieron al juez Salmain, acusado de cobrar coimasSe votaron las ternas para renovar la estratégica Cámara Federal porteña, que interviene en los casos de corrupción

Read more »