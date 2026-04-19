Juez Basílico rechaza arresto domiciliario para De Vido y lidera red de espías digitales

El juez Ricardo Basílico negó la prisión domiciliaria a Julio De Vido, argumentando que el sistema penitenciario respondió adecuadamente a su emergencia médica. Paralelamente, el magistrado preside una red de agentes encubiertos digitales, bajo un protocolo de 2025 de Patricia Bullrich para investigar delitos en línea y perseguir usuarios en redes sociales. El entorno de De Vido denuncia persecución política.

El juez Ricardo Basílico ha desestimado la solicitud de arresto domiciliario para el exministro Julio De Vido , quien buscaba obtener esta medida tras una intervención médica de urgencia.

El magistrado fundamentó su decisión en que el sistema penitenciario actuó de manera adecuada ante la emergencia médica de De Vido, quien padece cardiopatías, diabetes con dependencia de insulina e hipertensión.

El Cuerpo Médico Forense también dictaminó que su estado de salud es compatible con el cumplimiento de su condena en un centro de detención.

En paralelo a esta resolución, se ha dado a conocer que el juez Basílico está al frente de una red de agentes encubiertos digitales, una iniciativa creada bajo un nuevo protocolo implementado en 2025 por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Este protocolo, publicado en el Boletín Oficial a través de la Resolución 828/2025, tiene como objetivo perseguir a usuarios en redes sociales y sitios web involucrados en delitos complejos.

La normativa busca regular las tareas de los 'agentes encubiertos digitales' y 'agentes reveladores digitales' de las fuerzas federales, ampliando las disposiciones de la Ley N° 27.319 que hasta ahora solo contemplaba la actuación presencial de este tipo de agentes.

El protocolo incluye la creación de un 'Registro de avatares' para la gestión de identidades ficticias, que serán supervisadas por el Ministerio de Seguridad.

Además, contempla la formación de un Consejo Académico para la Capacitación de Agentes Encubiertos, que estará presidido por el propio juez Basílico.

El procedimiento para la actuación de estos agentes se inicia con una orden judicial, seguida por la propuesta de un agente idóneo por parte de la fuerza de seguridad interviniente.

La Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos analizará la propuesta.

El agente seleccionado creará un 'avatar' o datos biográficos ficticios para su misión, cuya identidad deberá ser resguardada bajo estrictas medidas de seguridad y podrá acarrear sanciones y responsabilidades penales en caso de filtración.

El uso de la identidad ficticia se limitará exclusivamente a la misión judicial, y deberá ser suprimida de las bases de datos al finalizar la tarea, salvo excepciones justificadas por seguridad personal o nuevas investigaciones.

Desde el entorno de De Vido, se ha denunciado un nuevo caso de persecución política, calificando la situación como un problema político más que jurídico.

La puesta en marcha de este protocolo de agentes digitales representa una evolución significativa en las estrategias de investigación de delitos complejos, adaptándose a la creciente digitalización de las actividades ilícitas y buscando optimizar la obtención de pruebas en el ámbito virtual.





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