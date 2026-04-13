Juez argentino ordena captura internacional de alto dirigente iraní por el atentado a la AMIA

El juez federal Daniel Rafecas solicitó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi por su presunta participación en el atentado a la AMIA de 1994. Se espera un pronunciamiento sobre la Ley de Juicio en Ausencia y se pide a Interpol una alerta roja.

El juez federal Daniel Rafecas ha emitido una orden de captura internacional contra el alto dirigente iraní Alí Asghar Hejazi , buscando su declaración indagatoria en relación con el atentado a la AMIA ocurrido en 1994. El magistrado ha solicitado a Interpol la activación de una alerta roja, un paso crucial en el desarrollo de la investigación liderada por el fiscal Sebastián Basso. Hejazi , el último acusado en ser formalmente imputado en la causa, se presume que desempeñó un papel clave, actuando como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei. Este último, lamentablemente, fue asesinado en febrero pasado durante un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel, agregando una capa de complejidad a la ya delicada situación.

La investigación judicial argentina apunta a que Hejazi presidía el Comité Vijeh, un organismo estatal que, según las pesquisas, habría sido responsable de recopilar información y llevar a cabo tareas de inteligencia previas al atentado. Este comité, operando desde hace más de 30 años, habría elevado la propuesta de atacar la AMIA, un hecho que sigue generando conmoción y exigiendo justicia. La decisión del juez Rafecas de solicitar la captura internacional de Hejazi marca un nuevo hito en la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas y sus familiares. Este movimiento judicial subraya la persistencia en la investigación y la determinación de las autoridades argentinas para llevar a los responsables ante la justicia, sin importar su rango o ubicación.

Además de la orden de captura, Rafecas ha rechazado el pedido del fiscal de procesar a los diez iraníes y libaneses previamente imputados en la causa. Esta decisión, tomada en espera de un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, refleja la cautela y la prudencia del juez en este proceso. La Ley de Juicio en Ausencia es clave para permitir el juzgamiento de los acusados que se encuentran fuera del alcance de la justicia argentina. Entre los acusados se encuentran figuras prominentes como Ahmad Vahidi, el nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y otros individuos como Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.

Es importante recordar que Vahidi, ministro del Interior de Irán entre 2021 y 2024, fue en el momento del atentado jefe de las Fuerzas Quds, el brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria, lo que intensifica la importancia de su posible involucramiento. Asimismo, la semana pasada, Rafecas ordenó a la Secretaría de Inteligencia (SIDE) y a la Jefatura de Gabinete que hicieran pública toda información reservada y confidencial de inteligencia relacionada con la causa AMIA, un paso que busca aumentar la transparencia y facilitar el avance de la investigación





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