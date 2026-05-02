Juego de Renuncias y Luchas Internas en el Gobierno de Milei: Un Eco del Pasado

Análisis de las tensiones internas en el gobierno de Javier Milei, las estrategias de poder de Nicolás Caputo y Karina Milei, y las similitudes con las tácticas utilizadas en gobiernos anteriores. Se explora la influencia de figuras como Steve Bannon y la estrategia de 'inundar la zona' con información.

En septiembre de 2021, seis ministros del gobierno de Alberto Fernández anunciaron públicamente sus renuncias, sin formalizarlas. El entonces presidente no tomó medidas para concretarlas, ni siquiera en el caso de Eduardo “Wado” de Pedro, figura clave de La Cámpora, quien años después, con el consejo de Guillermo Garat, intentaría una candidatura presidencial fallida.

Actualmente, el principal asesor de Javier Milei replica esta estrategia, dejando trascender posibles salidas que, previsiblemente, no se materializarán. Karina Milei ha debilitado el denominado “triángulo de hierro”, pero Nicolás Caputo se ha mantenido en su puesto, demostrando su influencia antes y después de las elecciones de 2025, al no poder imponer sus candidatos en las listas. Su poder se reafirmó cuando la hermana del Presidente designó a Manuel Adorni como jefe de Gabinete, un cargo que Caputo ambicionaba.

Caputo no abandonó el gobierno cuando se nombró a Juan Mahiques en Justicia, bloqueando el ingreso de Guillermo Montenegro, respaldado por él y Sebastián Amerio. La disputa por los nombramientos de jueces y fiscales continúa, con la aprobación de un centenar de candidatos del oficialismo, algunos con mayor consenso que otros. Destaca el caso de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema y propuesto para un juzgado federal en Santa Fe.

El asesor ha criticado al titular de la Corte en redes sociales, cuestionando su postura sobre la emisión monetaria. La interna en el gobierno se caracteriza por una estrategia de “inundar la zona” con información, similar a la promovida por Steve Bannon. Caputo niega cualquier estrategia conspirativa, minimizando la información sobre los gastos de ejecutivos de Nucleoeléctrica en el extranjero como un error involuntario. Diego Chaher, a cargo de las privatizaciones, es una figura clave en esta estructura.

El gobierno planea destinar parte de los fondos recaudados con las privatizaciones al reequipamiento de las Fuerzas Armadas. El Grupo Edison, vinculado al asesor y financiador de la Fundación Faro, ha mostrado interés en la compra de Transener. Cada gesto, como los saludos entre Karina y Caputo, o las ausencias de los ministros, es objeto de interpretación.

El asesor, que colocó a su familiar Cristian Auguadra al frente de los espías, ha criticado a los medios tras la celebración del FBI por la creación del centro antiterrorista. A pesar de su buena relación con algunos periodistas, es el autor de la frase 'No Odiamos lo Suficiente a los Periodistas', inspirada en Bannon, quien afirmaba que 'la oposición real son los medios y la manera de lidiar con ellos es inundar la zona con mierda'





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