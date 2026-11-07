Jueces condenan a Aparicio Díaz y Cannes por trata, estafa y abusos sexuales en Córdoba

La justicia cordobesa condenó a Aparicio Díaz y Cannes por trata de personas y abusos en Pozos Azules. Deben 650 millones en indemnizaciones por explotación laboral y estafas.

Los jueces de la justicia cordobesa condenaron a Aparicio Díaz y a Cannes por trata de personas, estafas reiteradas y abusos sexuales en perjuicio de dos víctimas. La sentencia establece su culpabilidad como coautores y partícipes necesarios, confirmando que entre 2014 y 2021 sometieron a once personas a explotación laboral y económica desde el predio rural Pozos Azules, ubicado en San Lorenzo, cerca de Villa Cura Brochero.

Detalles de la Explotación y Condena

El fallo judicial determinó que ambos condenados residían en una vivienda confortable mientras obligaban a las víctimas a realizar trabajos forzados no remunerados. Estas labores incluían desmonte, tareas agrícolas y de construcción, bajo un sistema de reducción a la servidumbre. El operativo que puso fin a esta red ocurrió en marzo de 2021, fecha en la que también fueron detenidos otras seis personas en la provincia de Córdoba.

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Defensa y Postura de los Condenados

Horas antes de conocerse la sentencia, Aparicio Díaz negó todas las imputaciones, citando una frase de un libro de su autoría para sostener que su método educativo tenía el objetivo de que cualquier persona pudiera estudiarlo. El acusado remarcó que los cursos que dictaba correspondían a una ciencia y nunca se trataron de una religión, refiriéndose a cátedras como Aprender a pensar o El Secreto de la Vida.

Indemnizaciones Millonarias

Los jueces condenaron a Aparicio Díaz y Cannes a pagar 650 millones de pesos en concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a seis de las víctimas. Además, admitieron pedidos de reparación de daño por los que ambos condenados deberán asumir costos adicionales. Este monto refleja la gravedad de las estafas y el sufrimiento causado a los afectados durante años de abuso.

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Métodos de Captación y Control

Durante la investigación se descubrió que la pareja vendía a sus fieles un costoso paquete espiritual, llevando a los creyentes a Egipto para culminar los rituales. Era necesario viajar para completar estos ciclos, los cuales a menudo se cobraban en dólares. También se registró que Aparicio Díaz había registrado 14 libros a su nombre en los últimos siete años antes de su detención, consolidando su imagen como figura de autoridad espiritual.

Impacto Real y Consecuencias Legales

La sentencia marca un precedente claro en la lucha contra las organizaciones que combinan explotación laboral con abusos sexuales. Las víctimas, que fueron manipuladas y sometidas durante siete años, ahora reciben justicia a través de una condena firme. Este caso resalta la necesidad de vigilar las prácticas de grupos que utilizan la espiritualidad como fachada para cometer delitos graves en provincias como Córdoba.