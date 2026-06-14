Jubilados y trabajadores protestan contra dirigentes de La Libertad Avanza en Salta

Una movilización de jubilados, trabajadores y vecinos rechazó la presencia de referentes de La Libertad Avanza durante una jornada de formación política en Salta, con cánticos, abucheos y lanzamiento de huevos. Los reclamos apuntaron a la situación económica y las políticas de ajuste del Gobierno nacional.

Jubilados , trabajadores y vecinos de Salta se congregaron en las inmediaciones del lugar donde se realizaba una jornada de formación política organizada por La Libertad Avanza .

La movilización fue convocada para rechazar la presencia de los referentes del espacio libertario, entre ellos la diputada nacional Emilia Orozco, el dirigente Alfredo Olmedo y otra figura reconocida del ámbito libertario en redes sociales. La actividad, denominada Escuela de Formación Liberal, tenía como objetivo capacitar a militantes y simpatizantes en temas de política, comunicación y gestión pública.

Sin embargo, la llegada de los dirigentes generó un clima de tensión en la vía pública, con un grupo de manifestantes que expresaban su descontento mediante cánticos, abucheos y consignas críticas hacia las políticas del Gobierno nacional. El malestar se centraba en la situación económica actual, el impacto de las medidas de ajuste implementadas por la administración de Javier Milei y la pérdida del poder adquisitivo que afecta especialmente a jubilados y trabajadores.

Los reclamos se dirigieron de manera particular hacia los representantes del oficialismo nacional, a quienes acusaron de no defender los derechos de los sectores más vulnerables. Durante la protesta, algunos de los asistentes lanzaron huevos hacia el sector donde se encontraban los dirigentes libertarios, lo que derivó en fuertes cruces verbales entre los participantes del evento y los manifestantes.

A pesar de los incidentes, la actividad continuó con normalidad, y los expositores brindaron las charlas previstas en la agenda, mientras la protesta se mantenía en los exteriores. Las imágenes del episodio se viralizaron rápidamente a través de redes sociales, generando repercusiones en el ámbito político provincial y nacional. El hecho visibilizó una vez más el malestar de amplios sectores de la ciudadanía contra los dirigentes de La Libertad Avanza en distintas regiones del país.

La movilización en Salta se suma a otras manifestaciones similares que han ocurrido en los últimos meses, reflejando un creciente descontento social frente a las políticas de ajuste y la falta de respuestas a las demandas de la población. Los organizadores del evento, por su parte, defendieron la libertad de expresión y el derecho a la protesta, pero lamentaron los incidentes ocurridos. En tanto, los manifestantes aseguraron que continuarán movilizándose hasta que sus reclamos sean escuchados





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