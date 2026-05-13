Jubilados y pensionados tributan el Impuesto a las Ganancias, pero desconocen cómo cuestionarlo judicialmente

Cerca de un 10% de los jubilados y pensionados de todo el país, alrededor de 183.000 personas, sufren el cobro del Impuesto a las Ganancias en sus haberes, pero existe jurisprudencia que ordena suspender estas retenciones e incluso devolver lo descontado. Aunque la discusión pública en general se centra en los trabajadores activos y en los retirados que cobran haberes más bajos por ser los más vulnerables, queda fuera del foco este sector que sí tributa el impuesto y, en muchos casos, desconoce que puede cuestionarlo judicialmente.

Cerca de un 10% de los jubilados y pensionados de todo el país, aproximadamente 183.000 personas, están siendo obligados a pagar el Impuesto a las Ganancias en sus haberes, pero existe jurisprudencia que ordena suspender estas retenciones e incluso devolver lo descontado .

Aunque la discusión pública en general se centra en los trabajadores activos y en los retirados que cobran haberes más bajos, debido a su vulnerabilidad, este sector que tributa el impuesto y, en muchos casos, desconozca que puede cuestionarlo judicialmente, queda fuera del foco. Luciano Pisano, abogado especialista en temas previsionales, explicó a iProfesional que los afectados son especialmente pasivos de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, Poder Judicial, Servicio Exterior de la Nación (diplomáticos) y docentes.

Estos adultos mayores cobran haberes brutos superiores a $3.145.392, cifra equivalente a una jubilación mínima ($393.000) multiplicada por ocho, y han sido sufriendo la aplicación del impuesto desde que trabajaron activamente. Como en su actividad nunca pueden hacer nada porque no hay ningún fallo de la Corte Suprema al respecto, cuando se retiran, continúa esa retención y piensan que tampoco se puede hacer un reclamo, pero se puede iniciar una demanda contra ARCA, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero





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