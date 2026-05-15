Los jubilados podrán acceder a un ahorro de hasta $ 25.000 durante mayo, que se puede usar en millones de locales. Esto garantiza un nuevo pago para los beneficiarios dados de alta en esta convocatoria para todos los niveles de colegio. Además, se viene un diluvio histórico con tormentas por más de 72 horas y lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento pueden cancelarse eventos y actividades.

Los jubilados podrán acceder a un ahorro de hasta $ 25.000 durante mayo: se puede usar en millones de locales, lo que garantiza un nuevo pago para los beneficiarios dados de alta en esta convocatoria para todos los niveles de colegio.

($28.000), mientras que el 20% restante se acumula como un ahorro que se entrega tras certificar la regularidad escolar. Se viene un diluvio histórico con tormentas por más de 72 horas | Lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento: pueden cancelarse eventos y actividade





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