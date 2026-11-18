Un jubilado reveló su precaria situación frente al Congreso, cobrando $560.000 e improvisando comidas. Testimonios exigen dignidad y apoyo ante la crisis.

Un jubilado expuso en el marco de una nueva movilización frente al Congreso Nacional la gravedad de su situación financiera, revelando que percibe una pensión de $560.000 mensuales. Este monto resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas de subsistencia, obligando al hombre a recurrir a trabajos informales para poder comprar comida y evitar el hambre.

Testimonio directo sobre la pobreza en la Asamblea

El protagonista de esta historia detalló que su único ingreso previsional no alcanza para los gastos cotidianos. Ante la pregunta sobre su realidad económica, explicó con claridad: "La jubilación en realidad es poco lo que me paga, 560 mil. Pero de vez en cuando hago alguna changa para seguir adelante". Esta confesión subraya la brecha existente entre el valor actual de la jubilación y el costo de la vida en la actualidad.

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Restricciones severas en la dieta diaria

Lejos de solicitar lujos, la principal preocupación del jubilado es garantizar el alimento diario, una tarea que le genera una profunda angustia emocional. El hombre describió un patrón estricto de restricción: "Cocino una sola vez por día y como tres, cuatro días lo mismo". Esta práctica refleja la desesperación por estirar un presupuesto que ya no permite la variación ni la abundancia en la mesa.

Dignidad frente al estigma social

El hombre cuestionó públicamente la mirada estigmatizante que recae sobre los adultos mayores en medio de la crisis. Expresó su dolor al observar la realidad de otros sectores más vulnerables y rechazó cualquier etiqueta peyorativa: "Yo no soy mendigo. No soy mendigo, pero veo otra gente que vive en la calle y me duele mucho a mí". Su discurso busca humanizar la estadística y recordar la dignidad inherente a esta etapa de la vida.

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Impacto social y contexto institucional

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se registraron obstáculos legislativos importantes. Cayó por falta de quórum la sesión destinada a debatir la Ley Malvinas y la Reforma del BCRA. Estas ausencias legislativas coinciden con el aumento del descontento social, evidenciado por los reclamos frente al edificio del Congreso.

La combinación de la inacción política y la precarización económica marca un momento crítico para los adultos mayores, quienes exigen que sus voces sean escuchadas con la misma urgencia que las materias que los legisladores deben tratar en la Asamblea Legislativa.