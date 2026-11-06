Jubilación anticipada: ANSES confirma retiro a los 50 años bajo Decreto 1852/1975 avalado por Pettovello

La ANSES habilita la jubilación anticipada a los 50 años con 25 años de aportes para trabajos insalubres. Sandra Pettovello respalda el Decreto 1852/1975, ampliando beneficios para sectores de alto riesgo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES) ha reafirmado la vigencia del Decreto 1852/1975, una normativa clave que permite la jubilación anticipada a los 50 años de edad con 25 años de aportes para trabajadores expuestos a condiciones laborales de alto riesgo. Esta disposición, respaldada oficialmente por el Ministerio de Capital Humano encabezado por la ministra Sandra Pettovello, establece un régimen diferencial diseñado para proteger a la fuerza laboral que enfrenta desgaste psicofísico prematuro.

Detalles del Régimen Diferencial de Retiro

El sistema previsional argentino mantiene regímenes especiales que flexibilizan los requisitos de edad y antigüedad para compensar los efectos negativos en la salud de ciertas profesiones. A diferencia del régimen ordinario, esta modalidad exige certificaciones explícitas de insalubridad emitidas por las empresas, las cuales deben encuadrar formalmente la labor en dicha categoría para que el beneficio sea viable. La omisión de este detalle administrativo invalida automáticamente el acceso a la jubilación anticipada bajo estas condiciones.

Also read ANSES liquidará AUH con aumento y Complemento Leche en noviembre

La normativa específica diferentes requisitos según el sector laboral. Para el dragado y el balizamiento, la edad de retiro se fija en 52 años con 25 años de servicios. En contraste, múltiples rubros permiten la salida anticipada a los 50 años con 25 aportes, incluyendo tareas en ambientes con temperaturas extremas, contacto directo con metales líquidos, y personal abocado a la exploración y perforación directa. Estas condiciones buscan reconocer el esfuerzo físico y los peligros inherentes a estas actividades industriales y operativas.

Además, el Decreto 1852/1975 contempla la jubilación a los 50 años con 25 servicios para labores subterráneas bajo condiciones de alta exigencia, así como para operarios expuestos al calor continuo de hornos e insumos químicos. Para quienes manipulan o transforman fibras sintéticas, el requisito de aportes se eleva a 30 años, manteniendo la edad mínima de 50. Por otro lado, las operarias expuestas a contaminación acústica o ruidos continuos de alta intensidad tienen derecho a retirarse a los 50 años con 27 años de aportes, ajustando el criterio de exposición a factores de riesgo específicos.

Advertisement

Posicionamiento de la Gestión y Marco Legal

La postura del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, sostiene que la protección de los trabajadores expuestos a riesgos sanitarios graves es una prioridad en la política social actual. Al avalar el Decreto 1852/1975, la gestión reconoce la necesidad de adaptar el sistema de pensiones a realidades laborales donde la salud del empleado se ve comprometida significativamente antes de lo estipulado en la normativa general. Este respaldo institucional busca garantizar que los beneficios legales se apliquen de manera rigurosa y accesible para los beneficiarios legítimos.

La ANSES ha reiterado que la aplicación de estas normas requiere un estricto cumplimiento de la documentación probatoria. Las certificaciones de servicios no pueden ser genéricas; deben detallar la exposición a los factores de riesgo enumerados en la ley. Esta exigencia busca evitar fraudes y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes desarrollan actividades que realmente implican un deterioro acelerado de la salud, equilibrando la protección social con la sostenibilidad del sistema previsional.

Impacto en los Trabajadores y Cálculos Proporcionales

Para aquellos empleados cuya trayectoria laboral combina tareas comunes con tareas insalubres, la ANSES aplicará un cálculo proporcional para determinar la edad definitiva de jubilación y los años de aportes requeridos. Este mecanismo asegura que la antigüedad en condiciones de riesgo se valore adecuadamente sin otorgar el beneficio completo a quienes solo realizaron parte de su carrera en ambientes peligrosos. La precisión en el cálculo es fundamental para establecer la elegibilidad exacta de cada solicitante.

La implementación efectiva de este régimen ofrece una vía de salida laboral más temprana para miles de trabajadores en sectores como la minería, la metalurgia, la construcción subterránea y la industria textil especializada. Al permitir el retiro desde los 50 años en casos de alta peligrosidad, se reconoce el costo humano del trabajo industrial pesado. La claridad en los requisitos, como los 25 años de aportes para la mayoría de estos rubros, brinda certeza jurídica a los empleados y a las empresas sobre sus obligaciones en la documentación laboral.

Advertisement

Próximos Pasos y Procedimientos Administrativos

Los interesados en iniciar el trámite bajo esta modalidad diferencial deben contactar a la ANSES para verificar el encuadramiento preciso de su puesto de trabajo. El proceso requiere la presentación de la certificación explícita de insalubridad junto con la vida laboral completa. Se recomienda a los empleadores revisar y actualizar estas certificaciones para evitar retrasos en la aprobación de las jubilaciones. La transparencia en la información proporcionada por las empresas es el factor determinante para el éxito de la solicitud.

Este marco normativo continúa siendo un pilar de la protección social para los trabajadores de mayor riesgo en Argentina. Con el respaldo político de la actual administración y la supervisión técnica de la ANSES, se busca asegurar que los derechos adquiridos por décadas de trabajo en condiciones adversas sean respetados y ejecutados sin barreras burocráticas innecesarias. La vigencia del Decreto 1852/1975 representa un compromiso directo con la dignidad y la salud de la clase trabajadora expuesta.