Juanse Rausch: Un creador en la escena emergente que desafía los límites teatrales

El joven artista Juanse Rausch se consolida como una figura clave de la escena contemporánea, con una formación académica sólida y una propuesta artística que fusiona la provocación, la reflexión y la exploración de la identidad.

Juanse Rausch , con tan solo 28 años, emerge como una figura clave en la escena artística contemporánea. Nacido en Bahía Blanca, su camino lo llevó de la aspiración a ser profesor de teatro a convertirse en un creador multifacético.

Su formación académica, que incluye licenciaturas y estudios doctorales en dirección escénica y ópera, se entrelaza con una profunda investigación en teorías de la actuación, las disidencias sexuales y la estética camp. Este universo académico, alimentado por sus propias obsesiones, se manifiesta en un campo minado escénico de gran potencia, donde la provocación y la reflexión son constantes.<\/p>

El trabajo de Rausch se distingue por su audacia y originalidad. Desde su ópera prima Paquito (La cabeza contra el suelo), inspirada en la vida del diseñador Paco Jamandreu, hasta La fantasía, una propuesta performática que explora el pop furioso de los años 70, sus obras desafían las convenciones y exploran la complejidad de la identidad. Su obra de culto Saraos uranistas, que agotó entradas con antelación, es un claro ejemplo de su capacidad para conectar con el público y generar un impacto cultural significativo. Esta obra, ambientada en un cabaret trans y protagonizada por personajes memorables, fue elogiada por figuras como Moria Casán, quien la calificó como “sublime” y “maravillosa”.<\/p>

En su nuevo proyecto, Las Adoro, Rausch explora la relación entre dos hermanas actrices, interpretadas por Mariano Saborido y Lucía Adúriz Bravo. La obra, que se estrenará próximamente, promete ser una indagación en los archivos escritos en la piel de estas dos mujeres, a través de melodías, recuerdos pueblerinos y evocaciones del teatro nacional. Rausch, quien se describe como un “nerd del archivo”, revela que Las Adoro podría entenderse como una exploración de la memoria y la identidad, inspirada en figuras como los hermanos Luz. En este nuevo montaje, el director y dramaturgo busca crear una experiencia teatral que combine la emoción, la fantasía y la reflexión, consolidando así su lugar como uno de los artistas más prometedores de la escena argentina actual<\/p>





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