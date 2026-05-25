Juanfer Quintero, confirmado en la lista de Colombia para el Mundial, evalúa ofertas y futuro en River

Juanfer Quintero, el eterno ídolo del representante del zurdo de River Plate, ha sido confirmado en la lista de Colombia para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Su agente ya avisó que evaluarán ofertas y que después del Mundial analizará con el futbolista cómo continuará su carrera. Además, el vínculo contractual con River y la posible salida del colombiano han generado incertidumbre en torno a su futuro en el club.

Juanfer Quintero , confirmado en la lista de Colombia para el Mundial en medio de la incertidumbre por su futuro en River, disputará su tercera Copa del Mundo y su agente ya avisó que evaluarán ofertas: 'Estos jugadores solo quieren ser felices jugando...

' mientras Belgrano festejaba el título del Apertura este domingo en el Kempes no fue una buena señal con respecto al futuro de el eterno ídolo de el representante del zurdo de 33 años. Reconoció que 'después del Mundial' analizará con el futbolista cómo continuará la carrera del hombre que convirtió el gol más importante de la historia del Millonario: el 2-1 de la final de la Copa Libertadores 2018 contra Boca en Madrid.

Y justo este lunes el entrenador argentino Néstor Lorenzo confirmó que el volante creativo del equipo del Chacho Coudet estará en la lista definitiva de la selección de Colombia para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Después de la Copa del Mundo veremos, porque los jugadores de este estilo solo quieren ser felices jugando en DSports Radio, consciente de que la participación en la competencia top de selecciones le puede abrir varias opciones de mercado a Quintero en un contexto que parece impulsar su salida.

Y en el agónico frente a Carabobo en la Copa Sudamericana, con el Chacho Coudet como deté apenas sumó 448 minutos en 13 partidos, en los que fue titular en tres encuentros internacionales: ante Carabobo en Venezuela y también en Núñez, y. Y en la final contra Belgrano entró recién a los 89 minutos, cuando River perdía 3-2 y los hinchas del Pirata ya festejaban el primer título de su historia en la máxima categoría del fútbol argentino.

El vínculo contractual de Juanfer en River Cuando Quintero volvió a Núñez a mitad del año pasado, JFQ firmó un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2026, y con la posibilidad de este vínculo se extienda por un período más. Sin embargo, es evidente que Juanfer pretende tener una mayor participación en cancha y que Coudet prefiere futbolistas con otras características en el 11 de River. Y a este contexto hay que sumarle que quedó elite para ese puesto.

Entonces, el colombiano está dispuesto a evaluar ofertas en este mercado de pases para tomar la decisión que más lo convenza para continuar su carrera.

'Los equipos más importantes del planeta juegan con volantes creativos. En el contexto previo a la salida de (Marcelo) Gallardo, Juanfer fue por lejos el mejor', remarcó precisamente el representante del zurdo cuando planteó la posible salida de Quintero de River, su lugar en el mundo





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