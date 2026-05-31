Juana Viale sorprende con un look setentoso en el programa de Mirtha Legrand

La nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, apareció en el ciclo de su abuela en El Trece con un outfit que evoca la moda de los años setenta, combinando una remera transparencias y estampa geométrica con un pantalón de terciopelo. Elección de estilo, detalles y reacción del público.

La nieta de Mirtha Legrand , Juana Viale , llegó al programa de su abuela en El Trece con un outfit que rinde homenaje a la moda de los años setenta, combinando sofisticación y un estilo descontracturado que encantó al público.

La elección estética se centró en una remera de mangas largas con transparencias sutiles y una estampa geométrica en zigzag que alterna colores opacos con detalles metalizados, evocando la efervescencia de la década de 1970. La prenda superior incorporó aplices resplandecientes en las muñecas y la cintura, creando un contrapunto visual que delimita las formas del cuerpo y aporta distinción sin perder la naturalidad.

Para la parte inferior, Viale optó por un pantalón de terciopelo color chocolate de tiro alto, ceñido en las caderas y ligeramente amplio en las botamangas, lo que refinó y alargó visualmente la silueta. El look se completó con zapatos negros de taco aguja y punta, que consolidaron el perfil sobrio del conjunto.

En cuanto al peinado, lució su cabellera suelta con ondas desarmadas y un flequillo recto, mientras que el maquillaje priorizó una paleta tenue y luminosa para profundizar sus facciones de manera orgánica, en armonía con la propuesta general. Este vestuario demuestra cómo se puede fusionar la inspiración vintage con elementos contemporáneos para crear una imagen elegante y accesible





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