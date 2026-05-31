Juana Viale sorprende con su look con flequillo y apoya a la selección argentina en el Mundial

La conductora Juana Viale sorprendió a todos con su look con flequillo y mostró su apoyo a la selección argentina en el Mundial 2026. Además, utilizó atuendos simples pero con detalles que siguen a la perfección los colores de moda de esta temporada.

Juana Viale sorprendió con su look con flequillo y ya palpitó el Mundial: "Vamos a defender lo que ya es nuestro" La conductora presentó su atuendo otoñal y adelantó el apoyo a la selección argentina , que tendrá su primer partido el próximo 16 de junio contra Argelia .

Además, utilizó atuendos simples, pero con detalles que siguen a la perfección los colores de moda de esta temporada. Antes de empezar con su típico desfile y desarrollo de la vestimenta que eligió para conducir, Viale le envió un cálido apoyo al plantel de fútbol que dirige Lionel Scaloni de camino al Mundial 2026:el marrón es el tono del otoño y se volvió casi un lema que muchas lucen a través de botas, sacos, bufandas, camisas o pantalones.

En sintonía con ello y para mantenerse a la moda, Viale usó un conjunto que incluyó este color en ciertos detalles, lo que le proporcionó calidez y soltura.

"Hoy tengo un suéter brillante y calado con patrón en zigzag. Y un pantalón tiro alto de terciopelo marrón" , mencionó la actriz al tiempo que posó frente a la cámara.

Además, calzó un par de zapatos en punta en color negro.. Se trató de extensiones que usó la conductora para brindar un aire renovado y combinar mejor con el resto de la vestimenta. Luego de presentar a sus invitados a labromeó respecto a su pelo: "Guarda que me agarro del fleco. Me cuelgo".

Por su parte, Viale respondió:Buena onda. Qué ver en Netflix: las mejores series y películas para disfrutar este fin de semana del 30 y 31 de mayoLágrimas, gritos y shock: de Emma Stone a Julia Roberts, ocho famosos que conocieron a sus ídolos y no pudieron ocultar su emoció





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