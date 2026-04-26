Juana Viale revela detalles de su noviazgo con Yago Lange y da tranquilidad sobre la salud de Mirtha Legrand

Juana Viale habló sobre el inicio de su relación con Yago Lange en 'Almorzando con Juana' y tranquilizó al público sobre el estado de salud de su abuela, Mirtha Legrand, quien se recupera de un resfriado.

Juana Viale ha generado revuelo mediático al compartir detalles íntimos sobre su relación con Yago Lange , una pareja que ha mantenido en un discreto segundo plano durante más de dos años.

La revelación tuvo lugar durante la emisión del programa Almorzando con Juana, transmitido por eltrece, donde la conductora se vio inesperadamente interpelada sobre su estado sentimental. El detonante fue la conversación con el invitado José Chatruc, quien a su vez estaba siendo consultado sobre su propio romance con Sabrina Rojas. Chatruc, con una astucia característica, aprovechó la oportunidad para devolver la pregunta a Viale, indagando sobre la naturaleza de su vínculo con Lange: ¿Era una relación sin etiquetas definidas?

La respuesta de Juana, aunque cautelosa, fue reveladora. Admitió que la formalización de la relación no fue un evento puntual, sino un proceso gradual. Explicó que, en un principio, se encontraban en una etapa de conocimiento mutuo, pero que luego, de manera natural, evolucionaron hacia un noviazgo oficial.

La conductora reconoció su dificultad para recordar fechas precisas, especialmente aniversarios, pero sí rememoró con humor el momento en que le expresó a Lange su deseo de reconsiderar los términos de su relación, un día después de una conversación inicial. Esta confesión desató un animado debate en la mesa, con Nazareno Casero opinando que el simple hecho de admitir que se están conociendo implica ya un cierto grado de compromiso.

Chatruc insistió en los detalles, preguntando directamente si Lange le había hecho una propuesta formal y cómo se produjo la transición hacia el noviazgo. Juana confirmó que Lange le había expresado su deseo de formalizar la relación, aunque sin entrar en detalles sobre la forma en que lo hizo. La conversación, llena de picardía y complicidad, ofreció una mirada poco común a la vida privada de la popular conductora.

Paralelamente, Juana Viale asumió la conducción de La noche de Mirtha, también por eltrece, y aprovechó la ocasión para brindar información sobre la salud de su abuela, Mirtha Legrand. Ante la ausencia de la icónica conductora, Juana se encargó de disipar cualquier alarma entre los televidentes, asegurando que su abuela se encontraba bien, aunque aquejada de un resfriado y gripe que la habían obligado a descansar.

Describió una visita reciente a la casa de Mirtha, donde la encontró vestida con elegancia, desafiando las convenciones del reposo. Según Juana, Mirtha llevaba un pañuelo de una prestigiosa marca francesa y zapatos Ferragamo, en lugar de las habituales pantuflas, demostrando su inquebrantable sentido del estilo. Esta anécdota generó sorpresa y admiración entre los invitados al programa, quienes destacaron la sofisticación de Mirtha incluso en momentos de convalecencia.

La imagen de la diva, cuidando su apariencia incluso en la intimidad de su hogar, reforzó su reputación como un ícono de la elegancia y el glamour. La preocupación por el estado de salud de Mirtha Legrand había sido palpable en los días previos, por lo que las palabras de Juana Viale fueron recibidas con alivio por sus seguidores.

La combinación de la revelación sobre su vida amorosa y la actualización sobre la salud de su abuela convirtió a Juana Viale en el centro de atención mediática. Su honestidad y naturalidad al hablar de sus relaciones personales, sumadas a su dedicación a mantener viva la tradición de su abuela en la televisión, la han consolidado como una figura clave en el panorama del espectáculo argentino.

La conversación en Almorzando con Juana no solo ofreció detalles sobre su noviazgo con Yago Lange, sino que también reflejó su capacidad para manejar con humor y picardía las preguntas incómodas. Su relato sobre la visita a Mirtha Legrand, por su parte, evidenció el profundo cariño y admiración que siente por su abuela, así como su deseo de honrar su legado.

La conductora ha demostrado una vez más su versatilidad y carisma, transitando con soltura entre el rol de anfitriona de programas de entrevistas y el de protagonista de noticias sobre su vida personal. La repercusión de sus declaraciones en los medios y en las redes sociales confirma su popularidad y su capacidad para conectar con el público.

La figura de Juana Viale se proyecta como una continuidad del legado de Mirtha Legrand, pero con un sello propio que la distingue y la convierte en una de las personalidades más influyentes del espectáculo argentino





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