Juana Viale celebra sus Martín Fierro de la Moda con agradecimiento y una divertida anécdota

Juana Viale festejó sus premios Martín Fierro de la Moda, incluyendo el de Oro, agradeciendo a su equipo y revelando un imprevisto con su vestido durante la ceremonia. Un reconocimiento a su trayectoria, estilo e influencia en la moda argentina.

A tan solo una semana de recibir el prestigioso Martín Fierro de la Moda en la categoría de Mejor Estilo en Conducción de Programa Semanal, y el codiciado Martín Fierro de Oro, Juana Viale celebró con entusiasmo y gratitud el éxito de su programa.

La celebración no se limitó a exhibir las estatuillas, sino que se extendió a un sincero reconocimiento del arduo trabajo y dedicación de todo su equipo, complementado con una revelación sorprendente sobre un detalle inesperado del detrás de escena. Durante la emisión del programa Almorzando con Juana, transmitido por eltrece este domingo, la carismática conductora compartió con su audiencia: “Aquí están los muchachos. Los dos Martín Fierro que me gané. Soy muy feliz”.

Tras enfatizar la importancia de la celebración, la nieta de la icónica Mirtha Legrand dio la bienvenida a Gino Bogani, Juan Fojo y Cris Sepúlveda, con quienes intercambió palabras de afecto y profundo agradecimiento.

“Gracias porque siempre están al pie del cañón, listos para cualquier eventualidad, ya sea un pequeño detalle como un cabello fuera de lugar, un maquillaje que se corre, o la rápida intervención de Gino con su aguja…”, expresó con genuina gratitud. Esta expresión de agradecimiento sirvió como punto de partida para revelar un incidente curioso que tuvo lugar el mismo día de la ceremonia de premiación.

“El día de los Martín Fierro, se me descosió el ruedo de mi vestido. Gino, con su habilidad y rapidez, estuvo cosiéndome en medio de la ceremonia, un detalle que pasó desapercibido para todos”, comentó con una sonrisa, demostrando su sentido del humor y la eficiencia de su equipo.

Juana Viale fue galardonada con el Martín Fierro de Oro, el máximo reconocimiento de la noche, en reconocimiento a su destacada trayectoria, su impecable estilo y su significativa influencia en el mundo de la moda. Recibió el premio de manos de Iván de Pineda, el anterior ganador en esta categoría y co-conductor de la ceremonia junto a Valeria Mazza.

La conductora, que previamente había sido honrada con la estatuilla a Mejor Estilo en Conducción Femenina en Programa Semanal, se mostró visiblemente sorprendida y emocionada al recibir el premio más importante.

“Gracias, no me lo esperaba en lo más mínimo. No esperaba el primero y mucho menos este”, comenzó su discurso de aceptación, reflejando su humildad y gratitud. Continuó expresando su agradecimiento a su equipo, destacando especialmente el apoyo incondicional de sus hijos, quienes comprenden y aceptan los desafíos de tener una madre dedicada a su trabajo y que, en ocasiones, debe ausentarse del hogar.

Asimismo, rindió homenaje a su madre, reconociendo su influencia en su carrera y su pasión por la moda.

“Quiero agradecer nuevamente a mi equipo, y principalmente a mis hijos, que son los que aguantan a tener a una madre laburadora y que muchas veces no puede estar en la casa. Quiero agradecer a mi madre, ella trabajó muchos años en la moda y me enseñó muchísimo”, declaró con emoción.

Uno de los momentos más conmovedores de la noche se produjo cuando Juana Viale mencionó a su abuela, Mirtha Legrand, quien también había sido nominada en la categoría de conducción pero no pudo asistir al evento debido a una gripe.

“A mi abuela, que es lo más coqueta, de estilo, que no se ha visto, no se ve y no se verá jamás en la faz de la tierra”, dijo con cariño y admiración. Finalmente, cerró su discurso con una reflexión sobre el legado que ha heredado y la importancia de la moda y el diseño argentino.

“Heredé algo que no sé qué es, pero que acá está y está premiado, así que muchísimas gracias. Aguante la moda, el diseño argentino, que repito, es un manifiesto, es arte, es cultura. No abandonemos nada de todo esto que es lo que nos representa acá y en el mundo. Muchas gracias”.

La celebración de Juana Viale no solo es un reconocimiento a su talento y dedicación, sino también un homenaje a la historia y la tradición de la moda y el entretenimiento en Argentina, un legado que continúa construyendo con pasión y compromiso. Su victoria reafirma su posición como una de las figuras más influyentes y queridas del panorama mediático argentino, y su discurso inspirador resuena con aquellos que valoran la creatividad, el esfuerzo y la importancia de mantener vivas las tradiciones culturales





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juana Viale Martín Fierro De La Moda Moda Argentina Mirtha Legrand Almorzando Con Juana

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un productor en Entre Ríos usó IA para que sus hijos hereden su conocimiento de su campo de 420 hectáreasDiego Álvarez diseñó un sistema para que Santos y Juana puedan administrar las hectáreas familiares cuando él ya no esté. “Tuve como una revelación y se me escapó un lagrimón”, le confesó a TN.

Read more »

Invitados de La noche de Mirtha Legrand con Juana Viale del sábado 2 de mayoMientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación, Juana Viale volverá a ponerse al frente de ambos ciclos y desde la producción ya confirmaron quiénes serán los invitados.

Read more »

Julián Weich habló del difícil momento que atraviesa y preocupó a Juana Viale: “Voy a cerrar mi empresa”El actor habló de la decisión que tomó con la marca que fundó con el objetivo de ayudar a ONGs.

Read more »

Miguel Boggiano contra todos en La Noche de Mirtha por la grabación de Luciana Geuna en Casa RosadaLa polémica grabación de la periodistas Luciana Geuna en la Casa Rosada generó un momento de tensión en el programa que una vez más condujo Juana Viale. El economista Miguel Boggiano se cruzó con todos los invitados en una encendida defensa del gobierno de Javier Milei.

Read more »