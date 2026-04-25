Juana Viale al frente de una nueva edición de las mesas de El Trece con invitados destacados

Juana Viale conduce las emisiones de sábado y domingo de las tradicionales mesas de El Trece, reemplazando a Mirtha Legrand durante su recuperación. La programación incluye a Joaquín Levinton, Maru Dufard, Gastón Edul, Conrado Estol, Jorgelina Aruzzi, Benjamín Amadeo, Nazareno Casero, José Chatruc y Marcos Díaz Videla.

El fin de semana se presenta cargado de entretenimiento y debate en la pantalla de El Trece , con la continuidad de las emblemáticas mesas redondas que caracterizan a la programación del canal.

Ante la ausencia temporal de Mirtha Legrand, quien se encuentra en proceso de recuperación tras un inconveniente de salud, su nieta, Juana Viale, asume nuevamente las riendas de ambos programas, cubriendo tanto la emisión sabatina nocturna como el almuerzo dominical. Esta doble responsabilidad subraya la confianza depositada en Juana como una figura capaz de mantener el atractivo y la calidad que el público espera de estos espacios televisivos.

La versatilidad de Juana Viale se pone a prueba una vez más, demostrando su habilidad para navegar entre diversos temas y conducir conversaciones estimulantes con invitados de diferentes ámbitos. El sábado, la mesa estará conformada por personalidades de la música, el periodismo y la medicina, prometiendo una combinación de actualidad, análisis y entretenimiento.

Joaquín Levinton, reconocido músico y compositor argentino, y actualmente jurado en el programa 'Es mi sueño' de El Trece, será el primer invitado en compartir su perspectiva y experiencias. Su presencia añade un componente musical y artístico a la discusión, enriqueciendo el debate con su creatividad y sensibilidad. Acompañando a Levinton, se encontrarán los periodistas Maru Dufard y Gastón Edul, quienes aportarán su visión crítica y análisis profundo de los acontecimientos más relevantes de la semana.

Su experiencia en el ámbito periodístico garantiza una cobertura exhaustiva y objetiva de los temas de actualidad. Finalmente, el neurólogo Conrado Estol, director de la primera Unidad de ACV en Argentina en el Sanatorio Güemes, brindará su conocimiento especializado sobre temas de salud y bienestar, ofreciendo una perspectiva médica valiosa y actualizada. La combinación de estos perfiles diversos promete una conversación dinámica y enriquecedora, abordando temas de interés general desde diferentes ángulos.

El programa del sábado se perfila como un espacio de debate constructivo, donde se analizarán los acontecimientos más importantes de la semana, se explorarán nuevas ideas y se ofrecerán diferentes puntos de vista sobre temas relevantes para la sociedad. La intención es generar una reflexión profunda y estimular el pensamiento crítico en los espectadores. El domingo, Juana Viale prepara una mesa especial para 'Almorzando con Juana', con una propuesta igualmente variada y atractiva.

La emisión del domingo, que comenzará a las 13:45 hs, contará con la presencia de figuras destacadas del mundo del espectáculo y la psicología. La actriz Jorgelina Aruzzi, conocida por su talento y versatilidad en el ámbito teatral y televisivo, compartirá su experiencia y visión sobre el mundo del arte y el entretenimiento. Su participación promete aportar un toque de glamour y emoción al programa.

El cantante Benjamín Amadeo, reconocido por su estilo musical único y su carisma en el escenario, ofrecerá una perspectiva artística y musical, enriqueciendo la conversación con su creatividad y sensibilidad. Su presencia añade un componente musical y festivo a la mesa dominical.

Además, se sumarán Nazareno Casero, José Chatruc y el licenciado y doctor en psicología Marcos Díaz Videla. La presencia de Marcos Díaz Videla, experto en psicología, introduce una dimensión más profunda y reflexiva en la conversación, permitiendo analizar los temas desde una perspectiva humana y emocional. Su conocimiento especializado sobre el comportamiento humano y las relaciones interpersonales promete aportar una visión valiosa y enriquecedora al debate.

La combinación de estos invitados, provenientes de diferentes ámbitos, garantiza una conversación dinámica y estimulante, abordando temas de interés general desde diferentes perspectivas. El programa del domingo se presenta como un espacio de encuentro y diálogo, donde se compartirán experiencias, se explorarán nuevas ideas y se ofrecerán diferentes puntos de vista sobre temas relevantes para la sociedad.

La intención es generar una reflexión profunda y estimular el pensamiento crítico en los espectadores, al tiempo que se ofrece un espacio de entretenimiento y diversión. La continuidad de estos programas, a pesar de la ausencia de Mirtha Legrand, demuestra la solidez de la programación de El Trece y la capacidad de adaptación del canal ante situaciones imprevistas.

Juana Viale ha demostrado ser una conductora talentosa y versátil, capaz de mantener el interés del público y de conducir conversaciones estimulantes con invitados de diferentes ámbitos. Su habilidad para conectar con la audiencia y su carisma natural la convierten en una figura clave en la pantalla de El Trece.

La apuesta por figuras reconocidas y temas de interés general es una estrategia que ha demostrado ser exitosa, atrayendo a una amplia audiencia y generando un impacto significativo en la sociedad. El Trece continúa apostando por la calidad y la innovación en su programación, ofreciendo espacios de entretenimiento y debate que enriquecen la vida de sus espectadores.

La recuperación de Mirtha Legrand es una prioridad para el canal, y se espera su regreso a la pantalla en cuanto su salud lo permita. Mientras tanto, Juana Viale continúa asumiendo la responsabilidad de conducir estos programas clave, demostrando su compromiso con el canal y con su público. El fin de semana en El Trece se presenta como una oportunidad para disfrutar de conversaciones interesantes, debates enriquecedores y momentos de entretenimiento inolvidables.

La combinación de invitados de diferentes ámbitos, la conducción talentosa de Juana Viale y la calidad de la producción garantizan una experiencia televisiva única y memorable. La programación de El Trece sigue siendo un referente en la televisión argentina, ofreciendo espacios de calidad que conectan con la audiencia y generan un impacto positivo en la sociedad





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