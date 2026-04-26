Juan Román Riquelme y la posibilidad de reelección en Boca Juniors en 2027

El futuro de Juan Román Riquelme en Boca Juniors genera debate entre hinchas y socios. La aparición del lema 'Román 2027' sugiere una posible reelección, pero el estatuto del club impone límites. Riquelme podría postularse nuevamente debido a su posición formal como vicepresidente primero, mientras que su actual vicepresidente, Jorge Ameal, no tiene opciones de renovar su cargo. El entorno de Riquelme ya está trabajando en su candidatura, generando expectativas y divisiones dentro del club.

El futuro político de Juan Román Riquelme en Boca Juniors ha generado un intenso debate entre los hinchas y socios del club. Desde que asumió el cargo en 2024, los resultados deportivos no han sido los esperados, lo que ha llevado a especulaciones sobre su posible reelección en 2027.

La aparición del lema 'Román 2027' durante un partido de básquet del equipo, aunque sin contexto adicional, ha sido interpretada como una señal de que la dirigencia está considerando la posibilidad de que Riquelme continúe al frente del club. Sin embargo, esta opción no está exenta de obstáculos legales y políticos. El estatuto de Boca, reformado en 1996 bajo la presidencia de Mauricio Macri, establece que ningún presidente puede ejercer más de dos períodos consecutivos.

Sin embargo, Riquelme podría ser elegible para un segundo mandato debido a su posición formal como vicepresidente primero, un cargo que asumió tras las elecciones de 2019, donde inicialmente figuró como vocal. Esta situación legal le permitiría postularse nuevamente en 2027, siempre y cuando decida hacerlo y logre el apoyo necesario. En contraste, el actual vicepresidente, Jorge Ameal, no tiene opciones de renovar su cargo, ya que su mandato está limitado por el estatuto.

Además, las tensiones entre Ameal y Riquelme, que se remontan a antes de compartir fórmula, hacen improbable que Ameal pueda cambiar su posición en la lista. Mientras tanto, el entorno de Riquelme parece estar trabajando activamente para consolidar su candidatura en 2027, lo que ha generado expectativas y divisiones dentro del club.

La pregunta que ahora se plantean los hinchas es si Riquelme podrá repetir el éxito que tuvo en su primer mandato, o si los desafíos deportivos y administrativos serán demasiado grandes para superar. El artículo 60 del estatuto de Boca establece claramente los límites de los mandatos, pero también deja espacio para interpretaciones que podrían beneficiar a Riquelme.

Mientras tanto, el club enfrenta otros desafíos, como la necesidad de mejorar su rendimiento en la Liga Nacional y asegurar su clasificación en los playoffs. La situación de Boca Juniors refleja la complejidad de la política interna en los clubes deportivos, donde las ambiciones personales y las restricciones legales se entrelazan en un escenario de constante incertidumbre





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