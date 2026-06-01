Juan Román Riquelme no renovará contrato con Boca Juniors

El director deportivo Marcelo Delgado le comunicó a Juan Román Riquelme, el rosarino de 56 años, que no renovará su contrato con Boca Juniors. El presidente del club está trabajando en la contratación de un nuevo entrenador y la danza de nombres es grande.

El director deportivo Marcelo Delgado le avisó al rosarino de 56 años que Juan Román Riquelme decidió no renovar su contrato. Ahora, el presidente trabaja en la contratación de un nuevo entrenador y la danza de nombres es grande .

La reunión se produjo esta mañana, bajo un cielo nublado que parecía pintado con el color del ánimo de Boca. Marcelo Delgado, director deportivo y mano derecha de Juan Román Riquelme, la situación fue algo incómoda. A fin de cuentas, fueron compañeros en Rosario Central y Racing.

La noticia no sorprendió ni al propio, que ya imaginaba el desenlace de un ciclo que comenzó con Miguel Angel Russo hace exactamente un año, el 2 de junio, cuatro meses antes del fallecimiento del entrenador





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