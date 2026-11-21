El presidente de Boca Juniors rompió el silencio sobre la relación con el presidente de la AFA. Riquelme confirmó su amistad con Tapia en Barranquilla previo al duelo.

En el contexto previo a la decisiva final de la Copa Sudamericana, Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca Juniors, ha esclarecido la dinámica existente con Alejandro Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA). Ambos dirigentes compartieron una cena de camaradería en la ciudad de Barranquilla, Colombia, antes del enfrentamiento contra el Atlético Mineiro.

Defensa pública de la amistad entre Riquelme y Tapia

Riquelme abordó directamente las especulaciones sobre su relación con el titular de la AFA durante este evento. El directivo xeneize declaró explícitamente: "El Chiqui es mi amigo", refutando cualquier narrativa de conflicto entre las máximas autoridades del fútbol argentino. Esta afirmación busca restar importancia a las supuestas tensiones y enfatizar la unidad en momentos de alta presión competitiva.

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El acto social fue organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y reunió a importantes figuras. Asistieron el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, el secretario general Ricardo Rosica, dirigentes del club brasileño Atlético Mineiro y el alcalde de Barranquilla. Riquelme compartió esta experiencia junto a Tapia para fortalecer los lazos institucionales.

Comparación entre nervios de jugador y directivo

El presidente de Boca Juniors también respondió a una pregunta recurrente sobre la presión emocional. Cuando se le consultó si siente más nerviosismo actuando como dirigente que como futbolista, su respuesta fue contundente. Considera que la ansiedad no es un defecto, sino un componente positivo para el rendimiento en competiciones importantes.

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Riquelme señaló que es mentira la afirmación de que exjugadores sufren más desde la afuer a. Atribuye a esto un miedo saludable que motiva a los equipos. Asegura que sus jugadores poseen ese nervio necesario para el duelo. Valora que tengan miedo porque eso indica la importancia del momento. Considera esta emoción como algo maravilloso para la alta competencia.

Confiando en la plantilla ante el Atlético Mineiro

El directivo reconoció la calidad del rival brasileño. Describe al Atlético Mineiro como un gran equipo con buenos jugadores. El entrenador del club mineiro es destacado como una figura de alto nivel. El equipo proviene de su propio país, lo que añade un factor de conocimiento regional. A pesar de ello, la confianza en su propia gente permanece intacta.

Riquelme enfatiza la fortaleza interna de su institución. Confía plenamente en los recursos humanos de Boca Juniors. El mensaje es de seguridad colectiva ante el reto internacional. La preparación y el talento del plantel son la base de esta confianza. No hay dudas sobre la capacidad de competir al más alto nivel.

El papel del hincha en la fiesta de Barranquilla

El presidente de Boca ha observado a la hinchada durante décadas. Recuerda haber dicho hace más de veinte o treinta años que el aficionado está loco. Esta locura se manifiesta como una pasión desbordante. La presencia de los seguidores en Barranquilla se perfila como un evento masivo. Se espera una fiesta vibrante en la ciudad colombiana.

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Riquelme desea que la gente de Colombia disfrute de nuestros hinchas. Esta hospitalidad es clave para el ambiente del partido. El club busca un gran partido de su equipo en la cancha. La victoria final es el objetivo primordial. Se espera que gane el mejor equipo en el terreno de juego.

Claves históricas para el éxito deportivo inmediato

La estrategia del Boca Juniors puede beneficiarse de experiencias previas. La Selección Argentina explotó ciertas claves en la final de la Copa América 2021. Estos factores tácticos o mentales podrían ser replicados por el equipo de Riquelme. El aprendizaje de eventos internacionales recientes es fundamental. La adaptación a la presión externa marca la diferencia.

El duelo contra el Atlético Mineiro representa una prueba de fuego. Cada detalle cuenta en la definición continental. La unidad entre directiva y afición refuerza la moral. La preparación física y mental está al máximo. El futuro del fútbol argentino depende de este resultado. La historia reciente ofrece lecciones valiosas para el presente. La concentración total es la única opción viable para la victoria.