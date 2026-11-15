Juan Román Riquelme cede su palco en la Bombonera a Diego Forlán

Diego Forlán revela que Riquelme le regaló su palco en La Bombonera para que su familia viera a Uruguay vencer a Argentina, destacando la amistad entre ambos.

En medio de la intensa rivalidad que define al fútbol rioplatense, se hizo evidente un gesto de humanismo deportivo que trasciende las banderas. La Selección Uruguaya logró una victoria clave en el estadio La Bombonera frente a Argentina, pero fue el comportamiento de Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors, lo que capturó la atención más allá del resultado en la cancha. Riquelme cedió su exclusivo palco personal a Diego Forlán, técnico de la Celeste, para permitir que sus familiares acompañaran el partido desde una ubicación privilegiada y segura.

El detalle revelado en la zona mixta

Tras el pitido final que consagró el triunfo de la Selección Uruguaya, Diego Forlán se dirigió a la prensa en la zona mixta para agradecer públicamente el magnánimo gesto de Riquelme. El entrenador uruguayo explicó con detalles cómo se resolvió la situación logística para sus seres queridos. Forlán señaló expresamente que Juan Román Riquelme es un gran amigo y que este acto de cortesía permitió que su familia presenciara el encuentro con total comodidad.

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La transmisión televisiva del encuentro también registró este intercambio de buenas maneras. Se puede observar a los hinchas celestes saludando al equipo antes de que Forlán se desplazara hacia el sector privado del estadio. Allí, el técnico se encontró con sus hijos y allegados, quienes vistieron la camiseta de Uruguay y vivieron la emoción de la victoria en primera fila, ajenos a las tensiones habituales entre ambas aficiones.

Una amistad forjada en España

Este vínculo de confianza entre Riquelme y Forlán no es casualidad ni un acuerdo reciente. Ambos jugadores compartieron vestuario en uno de los clubes más prestigiosos de Europa durante una etapa dorada del fútbol español. Integraron el equipo del Fútbol Club Barcelona en la temporada 2005-2006, un periodo histórico para la institución.

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En aquella campaña, el conjunto culé alcanzó hazañas notables que incluyen una fuerte competencia en la Liga española y la finalización en las semifinales de la Champions League. Fue en ese entorno de alta presión donde forjaron una amistad sólida que ha perdurado con el paso de los años. Esta lealtad mutua se manifiesta ahora en acciones concretas, demostrando que las relaciones personales pueden prevalecer sobre las rivalidades deportivas institucionales.

Decisiones tácticas y respeto al rival

La noche en La Bombonera también dejó ver el lado estratégico y respetuoso de Forlán con respecto a sus colegas. El técnico uruguayo tomó la decisión consciente de no convocar al delantero Miguel Merentiel para este duelo contra Argentina. La razón no fue deportiva en términos de rendimiento, sino de cortesía profesional hacia su excompañero.

Miguel Merentiel juega para Boca Juniors, el club presidido por Riquelme. Forlán consideró que el jugador tendría minutos limitados y decidió no restar efectivos a Boca en una semana crucial para el Xeneize. Esta actitud refuerza la narrativa de un torneo jugado con ferocidad en el campo, pero con un profundo respeto institucional y personal entre los protagonistas del fútbol argentino y uruguayo.

El legado de la rivalidad y la amistad

El resultado deportivo fue significativo para Uruguay, pero el gesto de Riquelme añadió una capa humana a la narrativa del partido. Pese al paso del tiempo desde su etapa en España, Riquelme y Forlán conservan una relación cercana y cordial. Este intercambio en el palco de La Bombonera servirá como un recordatorio de que, detrás de la competencia feroz, existen lazos de amistad que resisten el desgaste de las derrotas y victorias nacionales.