Juan Pablo Vojvoda regresa a Fortaleza en busca del ascenso a la Serie A

Juan Pablo Vojvoda vuelve a dirigir a Fortaleza tras su paso por Racing y apunta al ascenso a la Serie A brasileña, con un duelo clave ante Criciúma.

El entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda regresa a Fortaleza, club en el que tuvo un ciclo histórico entre 2021 y 2025, con el objetivo de conseguir el ascenso a la Serie A de Brasil. La vuelta se produce después de su paso por Racing Club, conocido como La Academia, donde dirigió 13 partidos antes de la salida del cargo. Según la prensa brasileña, Vojvoda llegará este miércoles para asumir nuevamente el mando del Tricolor.

La llegada del técnico se da en un contexto de cambios en el banco de Fortaleza, tras la salida de Paulo Autuori. El primer compromiso de Vojvoda al frente del equipo será el sábado, el primero de sus tres encuentros previstos en esta etapa.

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Fortaleza busca el ascenso a la Serie A brasileña

El gran objetivo de Fortaleza es lograr uno de los cuatro ascensos que reparte la Serie B. El club aspira a regresar a la máxima categoría del fútbol brasileño, y ese es el eje del proyecto que encabeza Juan Pablo Vojvoda.

El equipo ocupa el quinto lugar en la tabla general y, a falta de una fecha para el cierre de la fase regular, ya sabe que enfrentará a Criciúma, cuarto en la clasificación, por un lugar en la Serie A. Todavía resta definir quién tendrá la ventaja de jugar de local en esa serie decisiva.

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Antes de esa instancia, Fortaleza deberá enfrentar a Vila Nova, que marcha tercero y tiene chances de superar a Juventude. El segundo puesto es ocupado por Juventude, que hasta el momento logra uno de los dos ascensos directos.

Vojvoda llega tras una etapa difícil en Racing

Juan Pablo Vojvoda dejó Racing Club después de un ciclo breve y con resultados irregulares. En sus 13 partidos al frente del equipo, ganó solo cuatro encuentros, un registro que el propio entrenador tuvo en cuenta al analizar su futuro inmediato.

El técnico también atravesó un momento complicado en la Copa Argentina 2026. Tras la derrota 3-2 de Racing ante Boca por los cuartos de final, Vojvoda suspendió la conferencia de prensa, en un contexto de malos resultados que pesó en la decisión de cambiar de aires.

Una decisión tomada con reservas y cuatro años de historia

Vojvoda no estaba del todo convencido de tomar el cargo en Fortaleza, ya que la propuesta implicaba dirigir solamente tres encuentros antes de que concluya la etapa actual. Finalmente, el técnico aceptó el desafío y retorna a un club donde dejó una huella importante.

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Durante su primer ciclo, entre 2021 y 2025, Vojvoda llevó a Fortaleza a disputar competencias internacionales y alcanzó el subcampeonato de la Copa Sudamericana 2023. Ese antecedente es el principal argumento que sostiene su regreso y las expectativas del hincha tricolor.