Diez años después del título argentino, Juan Martín del Potro refleja el impacto emocional y deportivo de vencer a Croacia en la final de Zagreb.

Diez años después de la gesta en Zagreb, Juan Martín del Potro revisó el impacto de la primera Copa Davis argentina. El tenista explicó su declaración memorable tras la victoria decisiva ante Croacia.

La declaración histórica y el contexto emocional

Del Potro reveló los sentimientos detrás de su frase icónica tras la victoria en el quinto punto de la final de Zagreb. Federico Delbonis derrotó a Ivo Karlovic para sellar el triunfo. El mensaje reflejó el alivio y la conexión con el público.

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El jugador recordó que ganó la paz que muchos deseaban durante años. La consagración significó cerrar un ciclo de deuda con los aficionados argentinos.

La emoción de ese momento permitió celebrar con los fanáticos del tenis nacional. El título trajo una satisfacción profunda para todos los involucrados en el proyecto.

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El camino hacia el título en la Ensaladera de Plata

Argentina disputó las cuatro series de la competencia como visitante. El conjunto albiceleste superó a Polonia por 3-2 en marzo de 2016 en octavos de final. Luego venció a Italia por 3-1 en julio para avanzar a cuartos de final.

El capitán Daniel Orsanic lideró al equipo hacia su quinta final de Copa Davis. El equipo buscaba conquistar la Ensaladera de Plata por primera vez. La presión era alta tras llegar a la definición.

La final contra Croacia

Argentina llegó a la última jornada con un 1-2 en contra ante Croacia. Del Potro perdió los primeros dos sets ante Marin Cilic en su enfrentamiento. Esto llevó la definición al punto decisivo para determinar al campeón.

Federico Delbonis derrotó a Ivo Karlovic por 6-3, 6-4 y 6-2. Este resultado selló el triunfo por 3-2 definitivo. El equipo nacional logró el título que tantas veces se le había negado previamente en la competición.

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Recepción y legado del título en Argentina

Los campeones fueron recibidos por una multitud masiva al regresar al país. La caravana de los campeones viajó desde el aeropuerto de Ezeiza hasta la Casa Rosada. El entonces presidente de la Nación recibió a la delegación en el edificio oficial.

La celebración marcó un hito en la historia del deporte nacional. La conquista generó un legado duradero para el tenis argentino.

Preparativos para las semifinales actuales

La competencia continúa con nuevos desafíos para las selecciones. Italia busca su cuarto título consecutivo en la prueba. Este equipo se medirá desde las 12 horas ante la República Checa en las semifinales.

La gran final entre los ganadores de ambos cruces se disputará el domingo. La preparación de los equipos se centra en la definición final del torneo actual.