El tenista argentino Juan Martín Del Potro se hizo presente en el Estadio Metropolitano para apoyar a Boca Juniors, celebrando con euforia el primer gol de Santiago Ascacibar.

El reconocido tenista argentino Juan Martín Del Potro asistió al Estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla para brindar su apoyo incondicional a Boca Juniors durante una final internacional de gran relevancia. Su presencia en las gradas captó la atención de medios y aficionados que presenciaban el encuentro decisivo contra el equipo brasileño Atlético Mineiro.

La euforia por el gol de Ascacibar

Juan Martín Del Potro mostró su entusiasmo visible cuando el mediocampista Santiago Ascacibar anotó el primer tanto para el Xeneize. Este momento clave ocurrió a los 16 minutos del primer tiempo y provocó una oleada de felicidad entre los simpatizantes presentes en el estadio.

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El histórico jugador de tenis, quien ha manifestado históricamente su vínculo emocional con el club de la Ribera, no pudo ocultar su alegría al ver el gol de su equipo favorito. Las cámaras oficiales lo enfocaron mientras celebraba con fuerza junto a los hinchas que lo rodeaban, convirtiéndose en una de las imágenes más destacadas de la transmisión televisiva.

El contexto del encuentro decisivo

El gol que desató la celebración fue obra de Santiago Ascacibar, quien aprovechó una pelota suelta dentro del área para ejecutar un potente remate que venció al arquero rival Everson. Esta jugada inicial permitió que Boca Juniors tomara la delantera y mantuviera el protagonismo desde los primeros compases del partido.

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La actuación del tandilense en este evento deportivo refuerza la imagen de un fanático comprometido que viaja y asiste a los compromisos más importantes del club que apoya. A pesar de estar lejos de las canchas de tenis, Del Potro demostró su compromiso al vestir los colores azul y oro en un momento crucial.

La alineación y el cuerpo técnico

Boca Juniors contó con un plantel liderado por el entrenador Eduardo Domínguez, quien dirigió las acciones tácticas para enfrentar a la fuerte defensa brasileña. La formación incluyó a jugadores clave como Natanael, Vitão, Ruan y Kuau Pascini en la zaga, junto con Renan Lodi en la banda.

En el mediocampo, Kevin Castaño y Cissé tuvieron un rol fundamental para estructurar el juego, mientras que Fred, Tomás Cuello y Bernard conformaron la delantera que buscó la oportunidad de marcar. El arquero Everson fue la última línea de defensa frente al ataque del Atlético Mineiro.

Impacto y legado de su participación

La visita de Del Potro a Colombia no solo marcó la presencia de una figura deportiva de talla mundial, sino que también unió a los aficionados en un momento de máxima tensión. Su celebración junto a la hinchada xeneize subraya la pasión compartida entre el deporte profesional y los iconos del deporte argentino.

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Este evento histórico deja constancia de cómo las figuras internacionales continúan influyendo en la cultura del fútbol latinoamericano, aportando emoción y visibilidad a las finales continentales. La noche en Barranquilla quedó registrada por la alegría conjunta del tenista y los seguidores del club.