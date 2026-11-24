Biografía del piloto argentino Juan Manuel Fangio II, bicampeón del IMSA GT en 1992 y 1993 con Toyota y All American Racers, destacando sus 21 victorias y legado.

Juan Manuel Fangio II es el sobrino del legendario Juan Manuel Fangio y se consolidó como una figura clave en el automovilismo de resistencia en Estados Unidos durante la década de 1990. Nacido en Balcarce el 19 de septiembre de 1956, construyó su propia trayectoria lejos de la Fórmula 1, logrando el bicampeonato del campeonato IMSA GT en los años 1992 y 1993. Su éxito con el equipo de Dan Gurney y el fabricante Toyota le permitió igualar la hazaña de su tío al ganar dos ediciones de las 12 Horas de Sebring, una prueba que el pentacampeón también dominó anteriormente.

Carrera IMSA GT y Dominio con Toyota

El piloto argentino debutó en el campeonato IMSA en el Gran Premio de Miami de 1984, conduciendo un Porsche 935 junto al argentino Hugo Gralia. Su transición hacia el éxito masivo llegó cuando se unió a All American Racers, el equipo fundado por el ex piloto de Fórmula 1 Dan Gurney, quien también había ganado las 24 Horas de Le Mans. Bajo la égida de este equipo con apoyo de Toyota, Fangio II pilotó prototipos como el Eagle HF89/90 y el Eagle MkIII, consolidando una racha histórica en las carreras de deportivos.

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Récords de Victorias en el Campeonato Norteamericano

Durante su etapa dorada, Juan Manuel Fangio II ganó 21 de las 27 carreras que disputó, incluyendo una racha récord de 14 victorias consecutivas. De estas 21 conquistas, 19 fueron logradas conduciendo el vehículo en solitario, un récord en la historia de la categoría IMSA que también incluye diez pole positions. Este desempeño excepcional le valió el título de Piloto del Año en Estados Unidos en 1992, otorgado por la asociación de periodistas del automovilismo AARWBA, mientras que su equipo se aseguró los títulos de fabricantes en ambas temporadas.

Historia detrás de los Trofeos y Logros

Entre sus triunfos más emblemáticos destaca la victoria en Silverstone, Inglaterra, en 1991 dentro del Jaguar Intercontinental Challenge al mando de un Jaguar XJR-15. Este automóvil, del cual se fabricaron muy pocas unidades, se consideró perdido durante décadas hasta que un especialista lo localizó en California en perfecto estado en 2022, según reportes de Motor1. La conexión con su tío Juan Manuel Fangio se refleja no solo en sus victorias de 1992 y 1993 en las 12 Horas de Sebring, sino también en su orgullo público por llevar ese apellido, algo que reafirmó al asistir al Festival de la Velocidad de Goodwood en 2005 con un Toyota de su época.

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Transición a CART y Retiro de las Carreras

El salto a la categoría CART entre 1995 y 1997 no tuvo el mismo nivel de éxito que en las prototipos, lo que llevó a Fangio II a decidir dejar la competición en 1997. Comunicó a Dan Gurney que ya no podía dedicarle la atención total que la serie exigía. Continuaría participando en el Campeonato Sudamericano de Superturismo en 1998 con un Peugeot 406, donde terminó quinto con una victoria y cinco podios. Su última aparición en pista fue en las 12 Horas de Sebring de 1999, finalizando sexto con una Ferrari 333 SP antes de retirarse definitivamente.

Vida Actual en Balcarce y Legado Familiar

Actualmente, Juan Manuel Fangio II reside en Balcarce, su ciudad natal donde opera el Museo Juan Manuel Fangio, y se dedica a la gestión de negocios familiares, incluyendo una concesionaria Mercedes-Benz en Buenos Aires, la marca con la cual su tío conquistó dos títulos mundiales. Junto a su hija Justina, representa la continuidad de un legado deportivo que trasciende fronteras, recordado en Estados Unidos por sus marcas en el IMSA y en Argentina como parte fundamental de la historia del automovilismo nacional.