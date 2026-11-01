Juan Manuel Cerundolo clasifica al Masters 1000 de París

Juan Manuel Cerundolo avanzó al cuadro principal del Masters 1000 de París. Sebastián Báez y Thiago Tirante fueron eliminados en la clasificación.

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo logró su clasificación para el cuadro principal del Masters 1000 de París. Este evento constituye el último torneo de esta categoría importante de la temporada. Su avance se produjo tras vencer al tenista serbio Miomir Kecmanovic en un duelo competitivo. Este triunfo convierte al jugador argentino en el único representante de su país que superó la fase de clasificación para este prestigioso evento en París.

Cerundolo supera a Kecmanovic en París

La victoria del argentino se consolidó con un marcador final de seis cuatro, seis siete con seis en los juegos desempate y siete seis en el tie-break final. El encuentro se desarrolló con una intensidad considerable y tuvo una duración aproximada de dos horas y media. Este resultado asegura la participación de Cerúndolo en la ronda principal del torneo francés.

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Es importante destacar que Cerúndolo no llegó al torneo con una clasificación directa. Necesitó pasar por las rondas previas para asegurar su lugar. Anteriormente, ya había logrado derrotar a jugadores como Aleksandar Kovacevic y Miomir Kecmanovic. Esta serie de victorias fue fundamental para alcanzar el objetivo de entrar al cuadro principal del Masters 1000.

Eliminación de Báez y Tirante

Mientras Cerúndolo celebraba su éxito, otros tenistas argentinos no tuvieron la misma fortuna. Sebastián Báez y Thiago Tirante fueron eliminados de la competición. Ambos jugadores no pudieron avanzar a la siguiente fase de la clasificación. Sus salidas dejan a Cerúndolo como el único representante argentino en el cuadro principal.

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La ausencia de Báez y Tirante resalta la dificultad del proceso de clasificación. Estos toruros previos requieren un nivel de juego muy alto para asegurar la entrada. La eliminación de estos jugadores talentosos significa que el equipo argentino queda reducido a una sola figura para representar al país en el torneo principal.

Primeras rondas y rivales del cuadro

Con la clasificación confirmada de Cerúndolo, se conocen los primeros enfrentamientos de la ronda principal. Mariano Navone, ubicado en el puesto cuarenta y tres del ranking, se medirá contra el francés Luca Van Assche, quien ocupa el puesto cuarenta y seis. Este será un duelo directo y competitivo desde el inicio del torneo.

Por su parte, Tomás Etcheverry, que se encuentra en el puesto veintinueve, deberá enfrentarse a Andrey Rublev, quien está clasificado en el vigésimo segundo lugar. Este parece un partido de difícil resolución dado el nivel de ambos tenistas. Francisco Cerúndolo, hermano de Juan Manuel, tiene como opositor a Arthur Rinderknech, quien ocupa el puesto sesenta y uno.

Desafío de Juan Manuel Cerundolo

Juan Manuel Cerúndolo tendrá uno de los desafíos más complicados en su primera ronda. Su oponente directo será Casper Ruud, un tenista de alto nivel clasificado en el puesto veinticinco del ranking mundial. Este enfrentamiento promete ser un duelo muy técnico y táctico. La preparación de Cerúndolo deberá ser exhaustiva para afrontar a un rival de esta calibre.

La clasificación de Cerúndolo representa un logro significativo para el tenis argentino en esta temporada. Se convierte en el único jugador nacional que participará en el torneo principal de París. Su desempeño en la primera ronda será crucial para medir su estado de forma actual. El público y los analistas observarán con atención cómo se desenvuelve frente a Casper Ruud.

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El contexto del torneo es vital para entender la importancia de esta clasificación. Los Masters 1000 son eventos clave para la acumulación de puntos y el prestigio en el circuito. Superar la clasificación implica demostrar consistencia y resistencia física durante varios días. Cerúndolo ha demostrado capacidad para mantenerse en este nivel competitivo.

El éxito de Cerúndolo contrasta con la situación de sus compatriotas eliminados. Sebastián Báez y Thiago Tirante dieron su máximo esfuerzo pero no pudieron avanzar. Esto subraya la dureza de la clasificación para estos torneos de alto nivel. Cada punto cuenta y cada set puede determinar la participación en el evento.

La preparación mental y física para enfrentar a rivales como Ruud es fundamental. El tenista argentino debe mostrar su mejor nivel desde el primer momento. La experiencia previa contra jugadores como Kecmanovic le da confianza. Sin embargo, Ruud representa un escalón superior en términos de ranking y habilidad.

El tenis argentino observa con interés este torneo de París. La participación única de Cerúndolo lo convierte en el foco de atención local. Su objetivo será avanzar lo más posible en el cuadro principal. Cada victoria sumará puntos valiosos para su clasificación futura en el circuito mundial.