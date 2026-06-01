Juan Manuel Cerúndolo vs Matteo Berrettini: duelo de ida y vuelta en octavos de Roland Garros

El argentino Juan Manuel Cerúndolo, sensación del torneo tras vencer a Jannik Sinner y Martín Landaluce, se mide al italiano Matteo Berrettini en los octavos de final de Roland Garros. Berrettini, ex número 6 del mundo, busca recuperar su mejor nivel tras lesiones. Último argentino en singles, Cerúndolo quiere igualar la actuación de su hermano Francisco en el Grand Slam parisino.

Juan Manuel Cerúndolo se enfrenta con Matteo Berrettini por los octavos de final de Roland Garros en la cancha Suzanne Lenglen, con transmisión en vivo de ESPN.

El argentino, de 24 años, se ha convertido en la sensación del torneo tras eliminar al número 1 del mundo, Jannik Sinner, quien sufrió diversas dolencias físicas, y luego derrotar al español Martín Landaluce, una de las promesas con mayor proyección del circuito actual. Cerúndolo, número 56 del ranking mundial, había alcanzado como mejor resultado en Grand Slam la segunda ronda en el US Open 2023 y en Roland Garros 2025, por lo que su presencia en octavos de final era impensada para muchos.

Ahora, en el primer enfrentamiento entre ambos, busca igualar el mejor resultado de su hermano mayor, Francisco Cerúndolo (27 años, 26º del mundo), quien ha llegado a esta fase en Roland Garros en 2023 y 2024 y en el Australian Open de esta temporada.

"Es un orgullo muy grande porque sé todo lo que luchó y por todo lo que pasó", declaró Francisco, quien ha estado dándole consejos en los últimos días. Pese a ello, Francisco fue eliminado sorpresivamente por el estadounidense Zachary Svadja en cinco sets, y junto a él cayeron otros argentinos en tercera ronda: Francisco Comesaña, Thiago Agustín Tirante y Solana Sierra, lo que convierte a Juanma en la última carta argentina en los cuadros de singles del torneo parisino.

Su gran impacto del jueves, remontando dos sets en contra para vencer a un Sinner que colapsó bajo el sol en una sofocante tarde, sumado a otras eliminaciones en la parte alta del cuadro, le brinda una oportunidad de oro para seguir escribiendo su historia en la arcilla francesa. Su rival del lunes será Matteo Berrettini, un italiano de 30 años que llegó a ser número 6 del mundo y subcampeón de Wimbledon, pero que actualmente está fuera del Top 100 (105º).

Lastrado por lesiones, Berrettini ha perdido terreno en el tour, pero se reencontró con victorias y buenos desempeños en este Roland Garros, donde eliminó a Marton Fucsovics, Artur Rinderknech y, al igual que Juanma, también disputó una batalla el sábado ante Francisco Comesaña, a quien superó en el tie-break del quinto set por 15-13 después de 5 horas y 13 minutos de un pulso tenso y cambiante. El partido promete ser un duelo de estilos y experiencias, con el empuje del joven zurdo argentino frente a la potencia y la determinación del experimentado tenista italiano, en un escenario donde ambos buscarán hacerse un lugar en los cuartos de final del segundo Grand Slam de la temporada





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