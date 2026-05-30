Juan Manuel Cerúndolo vence a Martin Landaluce en un maratón de tenis

El joven tenista argentino avanzó a octavos de final en el torneo de Roland Garros, después de vencer a Martin Landaluce en un maratón de tenis de 6 horas y tres minutos.

Juan Manuel Cerúndolo venció a Martin Landaluce en un maratón de tenis y avanzó a octavos de final en el torneo de Roland Garros . Este resultado sigue escribiendo la mejor historia de su carrera en los Grand Slams .

Dos días después de haberle ganado a Landaluce por 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) y 7-6 (10/8), en una maratón de tenis de 6 horas y tres minutos. El joven de 24 años avanzó por primera vez a octavos de final del torneo parisino. Otros argentinos que seguían en carrera sobre el polvo de ladrillo del segundo Grand Slam del año.

De este modo, Juan Manuel será el único compatriota en la instancia de octavos, retomando una senda perdida el año pasado, cuando ningún tenista nacional había logrado meterse en la cuarta ronda del torneo. El último set duró una hora y 14 minutos, para pasar las seis horas totales. Ya no les quedaban fuerzas a los contendientes, en el mismo momento en que el sol empezaba a despedirse de una espléndida jornada en París.

Este resultado le permitió a Cerúndolo avanzar a la siguiente ronda, donde enfrentará a otro rival en una batalla de tenis intensa. La competencia en Roland Garros sigue siendo apasionante y emocionante, y Juan Manuel Cerúndolo está demostrando su habilidad y determinación en el deporte





LANACION / 🏆 12. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Juan Manuel Cerúndolo Roland Garros Martin Landaluce Tennis Grand Slams

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jannik Sinner explicó sus problemas físicos y felicitó a Juan Manuel Cerúndolo por derrotarlo en Roland GarrosEl número uno del mundo, Jannik Sinner, cayó ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo en la segunda ronda de Roland Garros. Sinner, que corría con dos sets de ventaja y servía para ganar en el tercero, sufrió aparentes calambres y mareos por el calor intenso, lo que lo condicionó en el cierre del partido. En conferencia, reconoció no haberse sentido bien desde la mañana, agradeció el juego sólido de su rival y reflexionó sobre su apretada agenda previa al torneo, donde ganó tres Masters 1000 sobre tierra.

Read more »

Histórico triunfo de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: venció en cinco sets a Sinner, quien sufrió un golpe de calorEl porteño remontó el partido ante el número 1 del mundo y se impuso por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1. El italiano, afectado por las altas temperaturas, tuvo que ser atendido por los médicos.

Read more »

Histórica victoria al número 1: Juan Manuel Cerúndolo eliminó a Sinner en Roland GarrosEl tenista argentino se metió en la tercera ronda del segundo Grand Salm de la temporada al imponerse al líder del escalafón mundial por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1. El europeo sufrió un golpe de calor en el tercer set y no pudo recuperarse.

Read more »

Thiago Tirante y Juan Manuel Cerúndolo caen en Roland Garros, pero con balance positivoEl argentino Thiago Tirante perdió ante Pablo Carreño en la tercera ronda de Roland Garros después de un partido parejo, mientras que Juan Manuel Cerúndolo logró un histórico triunfo sobre Jannik Sinner. Aunque la racha de victorias argentinas se cortó, Tirante alcanzó su mejor resultado en un Grand Slam y entró al Top 50. Por su parte, Solana Sierra fue eliminada por Sorana Cîrstea.

Read more »